Doudoune orange, barbichette noire longue, Cédric Jubillar​ s’est présenté ce jeudi matin au tribunal judiciaire de Toulouse devant le juge des libertés et de la détention. A quelques jours de la date anniversaire de son incarcération, le mari de l’infirmière disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, venait solliciter le non-renouvellement de son mandat de dépôt, un peu moins d’un an après sa mise en examen et son incarcération pour le meurtre de la mère de ses deux enfants.

Après quatre demandes de remise en liberté rejetées, les avocats du plaquiste de 34 ans ont plaidé durant près de quatre heures à huis clos lors d’un débat contradictoire « où, tant l’accusation que la défense ont été entendues », ont indiqué les avocats de Cédric Jubillar. « La détention, c’est l’exception, la liberté, c’est le principe, la présomption d’innocence, c’est le principe. Un an, c’est le délai qui est donné aux juges pour faire leur travail. Au bout d’un an, on en tire les conséquences. La culpabilité affichée de Cédric Jubillar n’est démontrée par rien », a insisté l’un d’entre eux, Alexandre Martin.

« Des arguments se sont un peu délités », selon un des avocats de Cédric Jubillar

Depuis plusieurs mois, ses défenseurs et par la procureure de la République ont abordé le fond du dossier. Ils tentent de démonter un par un les arguments de l’accusation. « Ces arguments n’ont pas changé, mais ils se sont un peu délités depuis la conférence de presse du procureur de la République il y a un an. L’instruction a conduit à la certitude qu’un certain nombre d’éléments avancés alors n’ont pas été confirmés. Ce sont plutôt des éléments de l’accusation qui se sont effacés du dossier », a relevé de son côté Me Jean-Baptiste Alary, l’un des trois conseils de Cédric Jubillar.

Pour les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse, Cédric Jubillar aurait tué sa femme et fait disparaître le corps au cours de la nuit, avant d’appeler les militaires au petit matin. Le comportement de ce mari, en instance de séparation, mais aussi un faisceau d’indices conduisent à l’incriminer. Les gendarmes s’appuient notamment sur son téléphone portable, éteint la nuit des faits, ce qui n’arrivait jamais. Ou encore sur la paire de lunettes de la jeune femme, retrouvée cassée au domicile conjugal. Les accusations d’un codétenu auprès duquel Cédric Jubillar aurait avoué le meurtre ont continué à forger leur conviction. Tout comme le témoignage du fils du couple qui évoque une dispute entre ses parents le soir du 15 décembre. L’infirmière avait une liaison depuis quelque temps et envisageait sérieusement de s’installer avec son amant, ce qui aurait pu susciter la colère du principal accusé.

Sous bracelet électronique ?

Depuis dix-neuf mois, les recherches pour retrouver le corps de l’infirmière se multiplient, tout comme les analyses de prélèvements effectués sur la couette avec laquelle dormait la disparue ou encore dans une voiture d’un copain de Cédric Jubillar, un temps soupçonnée d’avoir été utilisée pour déplacer le corps.

Malgré les moyens déployés, le corps de la jeune femme n’a toujours pas été retrouvé et aucun élément direct ne permet de savoir comment Delphine Jubillar aurait été tuée cette nuit-là. « Il n’y a rien de neuf dans le dossier qui justifie son maintien en détention provisoire », souligne Me Emmanuelle Franck, un autre de ses conseils. La défense met en avant comme preuve de son innocence le déclenchement du téléphone de Delphine le matin du 16 décembre, alors que Cédric Jubillar se trouvait avec les gendarmes.

La décision du juge des libertés et de la détention a été mise en délibéré à lundi après-midi. S’il décide de renouveler le mandat de dépôt, Cédric Jubillar restera en détention au moins six mois de plus. S’il décide de le remettre en liberté, Cédric Jubillar pourrait être placé sous bracelet électronique.