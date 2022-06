La question sera au centre du procès qui va durer près de trois semaines. Pour quelles raisons une bombe artisanale a-t-elle été déposée, en pleine nuit, dans le hall d’un immeuble de la rue Chanez, dans le 16e arrondissement de Paris, en 2017 ? L’enquête menée pendant plus de trois ans par les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne n’a pas permis de percer le mystère. En revanche, les investigations ont permis d’interpeller rapidement trois suspects radicalisés, âgés d’une trentaine d’années, dont deux faisaient déjà l’objet d’une fiche S. Aymen Balbi, Sami Balbi – deux cousins – et Amine Abbari seront jugés à compter de mardi, à Paris, devant la cour d’assises spécialement constituée.

Une chose en revanche est certaine dans ce dossier : L’échec de cet attentat tient presque du miracle. Le 30 septembre 2017, Yann C., locataire d’un deux-pièces au rez-de-chaussée, est rentré tard du travail. Chef de rang dans un restaurant, il s’est plongé dans une série avant de dormir. Mais vers 4h du matin, il a été incommodé par une forte odeur d’essence. Il est aussi intrigué par des chuchotements et un étrange sifflement venant du hall de l’immeuble. Il se relève et aperçoit quatre bonbonnes de gaz de 13 litres chacune entourées de seaux d’essence dont une partie a été déversée directement sur le sol. Les tapis en sont imbibés. Le locataire appelle la police puis ferme les bonbonnes, en déplace deux à l’extérieur.

Un suspect surnommé « Daesh »

En déplaçant les bonbonnes, le trentenaire remarque un dispositif de mise à feu à distance : un téléphone portable relié à un générateur. La réalisation est artisanale mais redoutable. Au moment de son activation par un appel, le module doit créer un arc électrique destiné à enflammer les vapeurs d’essence et de gaz. Le téléphone a bien reçu trois appels cette nuit-là mais l’explosion n’a pas eu lieu. Une chance. Car selon le rapport des experts qui l’ont examinée, la déflagration aurait été telle que l’immeuble « aurait été intégralement détruit ». Aux yeux de la police technique et scientifique, le dispositif n’a pu être mis en place que « par des personnes ayant des connaissances en électronique » ou « disposant d’un schéma et d’instruction ».

Sur des sacs ayant servi au transport des bonbonnes, des seaux et des jerricans, deux ADN sont rapidement isolés, ceux de deux cousins trentenaires, Aymen et Sami Balbali. Les indices s’accumulent à leur encontre. La puce qui a servi à activer le téléphone « détonateur » est retrouvée dans le téléphone du premier. Il vient également d’acheter en moins de 17 heures plus de 130 litres d’essence en utilisant la carte Total de son cousin.

Aymen Balbali est loin d’être un inconnu des services de renseignement. Le 15 septembre 2017 – quinze jours avant la tentative d’attentat – la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) signalait à la préfecture de l’Essonne que l’homme chercherait à se procurer des « armes de gros calibre ». Il est déjà inscrit au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) depuis juillet 2016, soupçonné de faire du prosélytisme pro-Daesh.

Depuis sa radicalisation, qui remonte à deux ans selon ses proches, ses sœurs le surnomment d’ailleurs « Daesh ». Dès le signalement de la DGSI, l’homme est placé sur écoute. La nuit précédant le dépôt de la bombe, il explique à son cousin : « Il faut que je complète maintenant ce que j’ai commencé à emmener, on le termine et c’est bon demain, ça y est, piuff ! Demain c’est obligé pour nous, demain c’est obligé, obligé, obligé. »

La thèse bancale de l’infiltration

Un troisième homme, Amine Abbari, 31 ans, est interpellé peu après les cousins Balbali, mis en examen, comme eux, pour « tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et écroué. Ses empreintes n’ont pas été relevées rue de Chanez mais des proches d’Aymen Balbali assurent qu’il est passé le chercher vers quatre heures du matin.

Le trentenaire, fiché S en raison de ses liens avec la cellule Forsane Alizza, est considéré comme un de ses plus proches amis. Les deux hommes se connaissent depuis une vingtaine d’années, perdus de vue, ils se sont retrouvés il y a deux ans environ. Aux yeux de la famille Balbali, c’est à son contact qu’Aymen s’est radicalisé.

Des accusations que ce dernier réfute en bloc. Dans une lettre écrite en décembre 2017 à l’ancienne « ministre de la défence » (sic) Michèle Alliot-Marie​, il explique avoir été fiché S par « erreur » alors qu’il infiltrait « pour le compte de la gendarmerie » un groupe islamiste. Selon son récit, il a été recruté « officieusement pour [ses] compétences dans le renseignement » par la gendarmerie de l’Essonne, puis par la DGSI à la fin de l’année 2016 pour infiltrer les milieux islamistes.

Au magistrat instructeur, circonspect, il explique avoir agi bénévolement pour participer à la lutte contre le terrorisme. « Moi, j’aime la France et je le dis clairement », insiste-t-il. Dans son répertoire, il y a bien quelques numéros associés à des noms ou surnoms de policiers mais la « plupart des lignes ne correspondent plus », notent les enquêteurs. D’autres sont associés à des standards de commissariat, c’est-à-dire des numéros publics.

« Argent = juifs = 16e arrondissement »

L’analyse de sa téléphonie permet d’écarter son explication d’une mission d’infiltration confiée par la gendarmerie. En revanche, il a bien eu des contacts avec les services de renseignement intérieur sans que le processus de recrutement n’aboutisse. « La vérité ne serait-elle pas que, dépité par le fait que vous n’aviez pas été admis à renseigner la DGSI, vous avez, par orgueil ou par dépit, commandité un attentat ? », l’interroge le juge.

L’intéressé dément. « On réserve nos explications pour le tribunal. On espère que l’audience permettra de faire la vérité sur l’enfer qu’il a vécu depuis qu’il a été incarcéré, sur ce qu’il a subi, sur les lâchages dont il a fait l’objet de la part de certains services qui l’ont sollicité avant de l’abandonner complètement », explique à 20 Minutes son avocat, Me Dylan Slama, assurant que son client n’est pas radicalisé.

Les avancées de l’enquête n’ont cependant pas encore permis de résoudre une question centrale. Pourquoi cet immeuble ? Aucune personnalité publique n’y réside. La piste d’un homonyme, sans avoir été refermée, n’a pas été concluante. Les djihadistes ont-ils choisi la rue de Chanez pour semer la terreur dans un quartier réputé paisible ? Peut-être ce choix a-t-il été dicté par des préjugés associés à l’argent ? C’est en tout cas l’hypothèse d’un proche d’Aymen Balbali.

Au sein de son cercle familial et amical, ils sont plusieurs à le décrire comme « ouvertement antisémite ». « Lorsque j’ai vu ce qui s’est passé dans le 16e, je me suis dit que pour lui cela devait sûrement avoir une relation avec les juifs. Je pense qu’il a fait une association entre argent = juifs = 16e arrondissement », confie l’un d’eux aux enquêteurs, sans que cette hypothèse n’ait pu être vérifiée.

Contactée par 20 Minutes, l'avocate d’Aymen Balbali, Me Lucie Mongne, n'a pas donné suite à nos sollicitations.