Un oligarque russe, Boris Rotenberg, résident monégasque, a saisi un tribunal de Monaco pour contraindre une banque à lui ouvrir un compte après la fermeture du sien en début d’année à la Société générale, a indiqué son avocate niçoise ce mercredi.

Cet homme de 65 ans, qui a fait fortune dans le secteur du BTP et qui détient aussi un passeport finlandais figure, comme son frère Igor, sur la liste des proches du régime russe frappés de sanctions en raison de la guerre en Ukraine depuis le 24 février. Mais la décision de la banque remonte au 14 janvier, selon l’assignation déposée par Me Sophie Jonquet et qui ne précise pas les raisons de cette clôture.

Plusieurs refus

En février, Boris Rotenberg avait sollicité un autre établissement, la Banque J. Safra qui déclinait, dès le 9 mars. L’oligarque a alors saisi la direction du budget et du trésor monégasque. Le 6 avril, la Compagnie monégasque de banque a été désignée mais « refusait à son tour la demande d’ouverture du compte », selon l’assignation.

Un établissement bancaire est « soumis à des obligations de vigilance » et peut donc refuser s’il n’a pu procéder à ces dernières. Mais la Compagnie monégasque de banque « n’a pas procédé aux obligations de vigilance », selon l’avocate qui précise que la demande « ne portait que sur un compte de dépôt ». « Aucun risque ne justifie un pareil refus », poursuit-elle, réclamant du tribunal qu’il « ordonne » à la banque s’exécuter.

Une porte-parole du gouvernement monégasque n’a souhaité faire « aucun commentaire, car c’est une affaire privée ».