A la cour d’assises spécialement composée de Paris,

La simple lecture de ces chiffres provoque le tournis. 131 morts, plus de 450 blessés et 2.500 parties civiles constituées. Depuis son ouverture sur l’île de la Cité il y a neuf mois, le procès des attentats du 13-Novembre est devenu celui des superlatifs. Jamais, il est vrai, un procès d’assises n’avait laissé tant de place aux victimes disparues, à leur entourage ou aux rescapés. Pendant des semaines, des centaines d’entre elles ont pu témoigner face aux magistrats de la cour d’assises spéciale, donnant ainsi aux acteurs du procès le sentiment d’entrevoir un large aperçu de l’horreur vécue cette nuit de novembre.

Et pourtant. On avait beau lire et relire cette série de chiffres, restait en tête la certitude que ce procès n’écrivait qu’une part de leur histoire collective. « Ce que nous avons entendu ici, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg », a rappelé avec force Karine Shebabo, avocate de parties civiles. Signe de la singularité de cette audience, une centaine d’avocats des parties civiles – ils sont plus 300 en tout - ont fait le choix de plaider de façon commune. À l’occasion de la dernière journée de cet exercice atypique, plusieurs d’entre eux ont tenu à faire entendre la voix de ces « oubliés », de ces « absents » ou des « silencieux ». Toutes celles et ceux qui ne sont pas venus, par honte, par peur et qui ne se sont pas exprimés, par culpabilité.

« L’évitement » pour « survivre »

Face à un box pratiquement vide – seuls deux des onze accusés détenus ont choisi d’assister à l’audience mardi – les conseils des victimes des attentats ont tenu à donner corps et vie à ces anonymes qui vivent depuis sept ans avec les traumatismes de l’attaque. Restés « dans l’ombre », leurs voix n’ont pas résonné dans l’enceinte judiciaire.

« Pourquoi ne vient-on pas à son procès pénal quand on est constitué partie civile ? », a interrogé Me Alexandra Prassoloff. Il y a d’abord la barrière physique et psychologique. Deux de ses clientes ont essayé de venir mais ont finalement rebroussé chemin au dernier moment. « L’émotion était trop forte, elles ne sont plus jamais revenues », a-t-elle expliqué. Affronter le « décorum de la justice », « le gouffre entre leurs souffrances et l’exposé rationnel de ce qui s’est passé » ou l’idée même de partager un espace commun avec les accusés ont parfois eu raison de leur volonté d’assister aux débats.

D’autres ont fait le choix de « l’évitement » absolu. Pendant neuf mois, ils n’ont rien lu, rien entendu des débats qui se sont tenus dans la salle d’audience. C’est le cas d’un homme, d’origine israélienne installé en France et victime de l’attentat au Bataclan. « Vous ne le verrez pas, il n’est pas venu au procès et il est reparti vivre en Israël. Il se tient à distance et c’est sa seule façon à lui de survivre. Comme lui, ils sont nombreux à ne pas pouvoir s’approcher de ce procès », a relaté Karine Shebabo. En les citant une dernière fois dans leur plaidoirie, leurs avocates ont demandé à la cour de « peser le poids de leur absence » au moment de rendre son verdict à la fin du mois de juin.

« Illégitimité » et « culpabilité »

Impossible toutefois de résumer en quelques mots « l’infinité » de ces parcours, a reconnu l’avocate Alexandra Prassoloff. Mais les sentiments « d’illégitimité » et de « culpabilité » sont bien souvent revenus dans les plaidoiries ce mardi. C’est le cas de nombreux « proches de victimes toujours en vie », a illustré Me Prassoloff : « Pourtant leur existence a été bouleversée aussi par les événements de cette nuit-là ». Pendant plus de cinq ans, Carole a été l’oreille attentive de Sylvain, son compagnon victime des attaques. « Elle l’a écouté pendant des heures. Ce n’est qu’en 2020 qu’il consultera un psychiatre », a détaillé l’avocate. Mais Carole n’a rien dit à la cour de ces « cicatrices qui ne se voient pas ».

Ce « silence » qu’on a tant reproché aux accusés au fil de leurs interrogatoires s’est aussi retrouvé du côté des parties civiles. « Parmi les raisons de ce silence, il y avait la peur d’être noyé dans la masse, de ne pas être entendu (…) la crainte que leur déposition ne suscite pas de question, pas d’intérêt, ils ont voulu éviter cet échec », a justifié l’avocate Cosima Ouhioun. Le mutisme s’est aussi mué en autocensure pour d’autres : « Certains auraient voulu venir, crier, agonir d’injures les accusés, ils ne veulent pas entendre parler d’injonction à la résilience », a ajouté la pénaliste.

Intervenu quelques heures avant ses consœurs, l’avocat de plusieurs policiers de la BAC75N de Paris, Me Hector Bernadini, a salué le travail du journal Le Monde qui avait publié en septembre dernier le déroulé de cette nuit vécue par ses clients. Intervenus au Bataclan dès le début de l’attaque, leurs mots avaient jusqu’ici été rayés du « récit national ». Soucieux de redonner toute leur place à ces « héros » effacés, l’avocat a ainsi conclu : « Il suffisait de nommer les oubliés pour qu’ils ne le soient plus ».