Des peines allant de six mois d’emprisonnement avec sursis à six ans ferme avec mandat de dépôt ont été requises mardi à Marseille contre 21 prévenus, principalement d’anciens légionnaires roumains jugés pour une vaste escroquerie à l’immobilier commise de 2007 à 2015.

Dans leur réquisitoire, les procureurs ont disséqué un processus d’escroquerie passant par la souscription de prêts sur la base de faux documents et ayant permis l’acquisition de plus de 80 biens immobiliers via des prête-noms ou des sociétés de façade. Des effets de cavalerie et leur revente rapide après des travaux souvent non réalisés permettaient des plus-values artificielles.

« Professionnels facilitateurs »

La peine la plus lourde, six ans de prison ferme assortis d’un mandat de dépôt, une amende de 200.000 euros et une interdiction définitive de gérer, a été requise contre Sebastian Celea, 41 ans, engagé dans la Légion étrangère de 2001 à 2007. Qualifiés de « professionnels facilitateurs » des infractions, deux cadres bancaires sont également assis sur le banc des prévenus. Les procureurs ont demandé contre les deux une interdiction d’exercer dans le secteur bancaire.

A leurs côtés, deux notaires du Sud-Ouest sont accusés d’avoir permis à l’organisation de fonctionner. Deux ans de prison avec sursis ont été réclamés contre eux avec une interdiction définitive d’exercer la profession de notaire pour celui qui a réalisé le plus d’actes. L’affaire devrait être mise en délibéré mercredi, au terme des plaidoiries de la défense.