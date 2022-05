Au tribunal correctionnel de Paris,

Elle est la seule encore en vie à pouvoir raconter l’histoire. Cette histoire, c’est celle d’une enfant de douze ans, qui est l’unique survivante du crash de l'A310 de la Yemenia Airways. Ce lundi, c’est tout de blanc vêtu que Bahia Bakari, âgée de 25 ans aujourd’hui, a témoigné à la barre du tribunal correctionnel de Paris qui juge depuis deux semaines la compagnie aérienne pour « homicides et blessures involontaires ».

Le 29 juin 2009, à quelques minutes de l’atterrissage, le vol 626 s’abîme en mer au large de Moroni, la capitale des Comores, faisant 152 morts, dont la mère de Bahia Bakari. Pendant près d’une heure, la jeune femme est revenue sur les onze heures passées dans l’eau, accrochée à un débris de l’appareil, et sur sa vie d’après, celle d’un deuil difficile.

Un « vrai trou noir »

Le 29 juin 2009, à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Bahia Bakari est « pleine d’excitation ». Elle prend l’avion pour la première fois avec sa mère pour se rendre au mariage de son grand-père aux Comores. L’avion fait une première escale à Marseille pour récupérer des passagers, puis repart à Sanaa, au Yémen. A l’aéroport, les passagers montent dans un troisième avion, « plus petit », « plus vieux », mais « sans être délabré », pour rejoindre Moroni, point de chute pour le duo mère fille. Quelques minutes avant l’atterrissage, l’avion entame normalement sa descente. Les passagers regagnent leurs sièges et attachent leurs ceintures, comme le veulent les consignes de sécurité.

« J’ai redressé mon siège, attaché ma ceinture. Il y avait quelques turbulences, mais personne n’a réagi plus que ça, je me suis dit que ça devait être normal. Après ça, je prends une décharge électrique et je me réveille dans l’eau. C’est un vrai trou noir ». Au milieu de l’océan indien, la fillette s’accroche à un débris de l’appareil, « le plus grand » qu’elle trouve. « Consciente » à ce moment-là, elle entend « des voix qui appellent à l’aide », mais elle « ne voit personne », raconte-t-elle, estimant qu’il y avait probablement « cinq ou six personnes », uniquement « des femmes ». Après quelques heures, l’adolescente finie par s’endormir.

« C’était ma meilleure amie »

Bahia Bakari se réveille au petit matin, toujours agrippée à un morceau de la carcasse d’avion, mais cette fois, c’est le silence complet. Les voix ont disparu. L’adolescente est seule dans l’océan, au milieu de débris. « Je vois la silhouette de l’île au loin et j’essaie de nager, mais la mer est très agitée. Je ne voyais pas comment j’allais m’en sortir ». A ce moment-là, Bahia Bakari pense qu’elle est la seule à être tombée de l’avion. « J’étais convaincue que tout le monde était arrivé, dont ma mère, je savais qu’elle n’aurait pas supporté si j’avais baissé les bras », relate-t-elle.

Après onze heures de dérive, elle est miraculeusement repérée par un bateau qui la ramène à Moroni. Hospitalisée pour des « fractures à la clavicule, au bassin et à un œil » et des brûlures au second degré, notamment sur les pieds, l’enfant demande où est sa mère. « On m’a annoncé que j’étais la seule retrouvée à ce moment-là et qu’on ne s’attendait plus à retrouver d’autres survivants ». Elle est rapidement rapatriée en France et reste une vingtaine de jours à l’hôpital.

Si ses séquelles physiques sont relativement superficielles pour un accident comme celui-ci, le décès de sa mère, lui, est beaucoup plus compliqué à gérer pour la jeune femme. Au moment de l’évoquer, ce lundi, l’émotion gagne Bahia Bakari, mais aussi une partie de la salle. « Je ne garde aucune séquelle physique. Ce qui a été dur à gérer, c’est d’être la seule survivante et de gérer le deuil de ma mère. J’étais très proche d’elle, c’était ma meilleure amie », explique-t-elle en pleurant. Un deuil difficile aussi pour ses deux frères, sa sœur et son père qui a dû changer de travail et demandé de l’aide à sa famille. « C’était dur, mais on s’est adaptés au fur et à mesure », poursuit-elle.

« Rouvrir la boîte » des souvenirs

Treize ans après les faits, même si elle a fait « de nombreux cauchemars » et souffert de « troubles du sommeil », la jeune femme, qui travaille désormais dans l’immobilier, va « beaucoup mieux ». Elle a repris l’avion, deux ans après le crash, pour retourner aux Comores sur la tombe de sa mère, enterrée là-bas. « J’ai eu de la chance que ma mère ait pu être identifiée, car ce n’est pas le cas de toutes les victimes ». Même si elle a dû « rouvrir la boîte » de ces souvenirs, ce procès est un « soulagement » pour Bahia Bakari. « Je suis contente d’avoir ces souvenirs-là car, mine de rien, ça fait partie de mon histoire ».

La jeune femme regrette néanmoins l’absence de représentant de la Yemenia : « J’aurais aimé qu’ils soient là pour nous écouter. J’aurais voulu des excuses, et surtout des réponses. Et me sentir respectée ». A la sortie de l’audience, celle qui est devenue la porte-voix du drame n’en oublie pas pour autant les victimes du crash : « On a souvent tendance à mentionner qu’il y a une petite fille qui a survécu, mais c’est avant tout un drame. Il y a 152 personnes qui ont disparu ce jour-là ».