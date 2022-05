C’est un habitué des tribunaux qui était jugé vendredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rennes. Âgé de 28 ans, l’accusé devait répondre de faits de violence aggravée, enlèvement et séquestration et tentative d’extorsion avec violence, rapporte Ouest-France. Les faits se sont produits dans la nuit du 3 au 4 avril à Redon (Ille-et-Vilaine). Ayant surpris deux jeunes de 14 et 15 ans en train d’essayer de fracturer son véhicule, l’individu avait décidé de se faire justice lui-même.

Après leur avoir donné un faux rendez-vous avec l’aide d’un complice, il avait d’abord frappé et agressé les deux adolescents avec une matraque télescopique. Le calvaire s’était poursuivi dans son appartement. Il avait forcé les deux jeunes à se mettre nu et à danser avant de les filmer. L’une des deux victimes avait également été menacée avec un sabre, précise le quotidien. Le prévenu avait ensuite réclamé 500 euros pour les libérer.

C’est la mère d’un des adolescents qui avait finalement appelé la gendarmerie. Voyant une patrouille circuler près de chez lui, l’individu avait relâché les deux adolescents. Le tribunal l’a condamné à trente-six mois de prison, dont vingt-quatre ferme.