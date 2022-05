Deux anciens légionnaires ont été condamnés mercredi par la cour d' assises d' Aix-en-Provence, à dix-huit et cinq ans de prison pour le viol et la séquestration violente de Zak Ostmane, un militant LGBT algérien, dans une chambre d’un hôtel marseillais en 2017. La cour d’assises a retenu la circonstance aggravante d’homophobie tant pour les violences que pour le viol, dont seul était accusé Graham Shrubb, un Irlandais de 35 ans.

Elles sont légèrement inférieures aux réquisitions de l’avocat général Christophe Raffin qui estimait que « Graham Shrubb a commis les faits les plus graves et a été le moteur des violences ». Il avait requis 18 à 20 ans de réclusion criminelle contre l’ex-soldat irlandais et huit à dix ans d’emprisonnement contre Alejandro Salazar, 29 ans, qui n’aurait pas participé au viol.

Évoquant les « nombreuses zones d’ombre et la multitude de doutes » entourant la rencontre des deux accusés avec la victime, Maîtres Anaïs Têtu et Olivier Lantelme avaient réclamé l’acquittement de Graham Shrubb pour le viol.