Une nouvelle résiliation de bail d'un logement en HLM a été confirmée par la justice le 8 avril dernier à Nice. Côte d’Azur Habitat, le plus important bailleur social des Alpes-Maritimes, avait saisi le tribunal judiciaire après la condamnation du locataire à vingt mois de prison pour trafic de stupéfiants en mai 2020. Le trafic se faisant au sein même de sa résidence, dans le quartier Louis Braille, à l’est de Nice, entraînait « des répercussions sur la vie des autres résidents », explique un communiqué relayé par Côte d’Azur Habitat.

Pour justifier cette décision, la justice indique que « le jugement correctionnel portant condamnation pénale du locataire permet de démontrer la réalité et la gravité des nuisances invoquées par Côte d’Azur Habitat qui sont à l’origine de troubles importants pour la tranquillité des autres locataires ».

132 autres demandes d’expulsion en cours

Depuis octobre 2020, une réforme du règlement intérieur des contrats de locations des HLM a permis de faciliter les expulsions en cas de condamnations pénales d’un locataire ou d’une personne vivant sous son toit.

Six mois plus tard, une convention entre le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes a également été signée pour informer le bailleur social sur les affaires judiciaires du locataire afin d’enclencher une procédure. Ainsi, le bailleur social rappelle que ce dispositif lui permet de « lutter efficacement contre toutes formes de nuisances » se vantant que « la justice la soutient » et indique que « 132 autres demandes d’expulsion sont en cours ».

En septembre 2021, une première affaire d’expulsion de HLM avait été médiatisée. La mère d’un jeune, également condamné pour trafic de stupéfiant, avait dû quitter son logement à cause des activités de son fils et du jugement. Il s’était alors exprimé sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 en affirmant ne pas comprendre pourquoi sa mère « payait pour lui ».