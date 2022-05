Le tribunal correctionnel de Nice vient de condamner deux Niçois, de 22 et 26 ans, à vingt mois de prison à effectuer dès maintenant, a indiqué à 20 Minutes Xavier Bonhomme, procureur de la République de Nice, confirmant les informations de Nice-Matin.

Les gendarmes les ont interpellés au volant d’une voiture ouvreuse et d’un fourgon dimanche soir à Sospel, dans les Alpes-Maritimes et ont découvert 23 migrants à bord du second véhicule.

Entre 100 et 150 euros empochés par migrant

D’après le quotidien local, l’un des deux jeunes est à la fois chauffeur-livreur et employé d’un supermarché tandis que l’autre est au RSA. Ce dernier, ayant des difficultés financières, aurait été mis en relation avec un trafiquant à Vintimille, première ville italienne après la frontière. Selon les premiers éléments de l’enquête, il gagnait entre 100 et 150 euros par personne pour les faire passer en France.