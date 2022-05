Le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a ordonné, ce lundi, la « réouverture provisoire » de la grande mosquée de Beauvais. La décision met en avant « les changements intervenus » depuis sa fermeture, en décembre par la préfecture de l’Oise, notamment l’éviction de l’imam accusé de prêches radicaux.

« Les changements intervenus depuis la fermeture de la mosquée, notamment l’éviction du précédent imam, l’effacement du contenu de ses prêches et des textes qui y étaient liés sur les comptes des réseaux sociaux de l’association gestionnaire » justifient la réouverture du lieu, indique le tribunal administratif dans un communiqué.

Une réouverture « immédiate » mais « provisoire »

Le juge des référés relève également que l’association gestionnaire a « modifié ses statuts pour y intégrer une déclaration sur son attachement aux valeurs républicaines et pour instaurer un conseil des sages consultatif sur tous les aspects du culte ».

Dans ces conditions, le magistrat estime que « le maintien de la fermeture de la mosquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte » et « enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de réouverture de la mosquée ». « Dans l’attente de sa nouvelle décision », le juge autorise « immédiatement la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais », selon ce communiqué.

La mosquée, qui accueille habituellement 400 fidèles, avait été fermée pour six mois fin décembre par un arrêté de la préfète de l’Oise en raison des prêches jugés radicaux, entre avril et décembre 2021, de l’imam Eddy Lecocq, jeune converti formé en Arabie saoudite. Ces prêches « valorisent le djihad », encouragent les fidèles au « repli identitaire » et appellent « à la haine », notamment des juifs, chrétiens ou homosexuels, était-il précisé dans l’arrêté.