Une femme âgée de 38 ans a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nîmes. Elle a passé plus de 1.200 appels​ à son ex en une vingtaine de jours au cours des mois de juillet et août 2019. Le couple s’était rencontré quelque temps plus tôt en boîte de nuit, dans le Gard.

Elle avait également vandalisé le restaurant de tacos de la victime. Elle était rentrée une première fois dans le resto, armée d’une batte de baseball avant d’en être chassée à coups de bombe lacrymogène. Avant de revenir le soir et de fracturer les vitrines.