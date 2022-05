Un électromécanicien de 42 ans a été condamné mercredi à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Savoie pour l’assassinat de son amante. Un verdict conforme aux réquisitions de l’avocat général. Les faits remontent au mois de juillet 2018.

La jeune femme de 27 ans, qui était originaire de Villeurbanne (Rhône), entretenait une relation amoureuse tumultueuse avec l’accusé ; une relation de sept mois entrecoupée de plusieurs ruptures. Quelques jours avant sa mort, la victime avait décidé de rompre. Le 27 juillet, son corps a été retrouvé en bas d’une falaise située sur la commune de Saint-Germain-la-Chambotte, où elle travaillait à cette période-là.

Aucun remords devant la cour

Les deux amants s’étaient retrouvés vers le belvédère, quelques minutes plus tôt, pour avoir une explication. Après avoir fait basculer la jeune femme dans le vide, trente mètres plus bas, l’accusé l’a achevé en lui décochant plusieurs coups de pied dans la tête et le corps, indique Le Dauphiné Libéré.

Décrit à la barre comme un « animal de sang-froid, reptilien », le quadragénaire n’a pas exprimé le moindre remord durant son procès.