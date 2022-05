La cour d’assises des Alpes-Maritimes, à Nice, vient de condamner à huit ans de prison un homme pour violences volontaires​ ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En novembre 2014, alors qu’il venait relever les compteurs électriques, dans une résidence à Menton, il a, selon ses aveux, donné un seul coup de poing à un homme de 61 ans à l’époque, qui en est mort.

Un nouveau drame pour cette famille qui avait déjà perdu un fils de 19 ans lors d’une agression en Moselle, presque huit ans avant, jour pour jour.

« Obsessionnel »

D’après Nice-Matin, c’était une place de parking qui était au cœur de l’histoire, le défunt pouvant être « obsessionnel » pour la garder, selon les parties civiles. L’accusé, qui comparaissait libre jusqu’au verdict, a présenté ses condoléances et ses excuses « les plus sincères » à la famille.

Dans son récit, il a expliqué avoir frappé le retraité au visage, alors qu’il lui « fonçait dessus, parlait fort, et lui postillonnait dessus », et lui a ensuite immédiatement porté secours et appelé les pompiers.