Ils dénoncent « un simulacre de procès » et comptent déjà faire appel de cette lourde peine Trois faucheurs volontaires d’OGM ont été condamnés mercredi à Toulouse à verser plus de 400.000 euros d’indemnisations et à trois mois de prison avec sursis pour avoir participé à la « neutralisation » de parcelles de tournesol. L'opération militante avait eu lieu dans la nuit du 16 au 17 août 2017 dans la commune de Gardouch.

Les champs visés faisaient l’objet d’une expérimentation dans le cadre d’un projet mené dans différentes régions françaises par des instituts techniques agricoles. Les faucheurs volontaires avaient justifié à l’époque leur action par « la certitude qu’une ou plusieurs variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH) y [étaient] cultivées », lesquelles « sont des organismes génétiquement modifiés ».

Les instituts agricoles associés dans le projet défendent, eux, des essais visant « à mettre au point des systèmes de production agroécologiques en tenant compte des spécificités locales ».

L’audience a eu lieu le 30 mars 2022 devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Les faucheurs estiment qu’ils y ont été « interdits de parole ».