Mercredi, une bénévole de l’Auberge des migrants a été reconnue coupable d’outrage et de rébellion et condamnée à 500 euros d’amende avec sursis par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le 4 janvier, à Calais, cette jeune femme de 25 ans s’était opposée verbalement et physiquement au démantèlement d’un camp de migrants.

La prévenue avait comparé un CRS à un « nazi, policier des années 1940, et fasciste » avant de « se débattre pendant l’interpellation », a rappelé le président du tribunal, se référant au procès-verbal rédigé par le plaignant.

Le ministère public avait requis six mois de prison avec sursis

Interrogée sur les faits lors de l’audience, la bénévole a gardé le silence. « Il y avait deux sections de CRS lors de l’opération », a expliqué son avocat, maître Olivier Tresca, qui a plaidé la relaxe. « Les invectives ne visaient pas personnellement un policier, mais s’adressaient à la centaine de policiers présents lors de cette intervention. »

« Ce sont des propos outrageants, qui portent atteinte à la dignité et au respect dû aux policiers dans l’exercice de leur fonction », a estimé le ministère public, requérant six mois de prison avec sursis assortis d’un stage de citoyenneté. Le tribunal a finalement tenu compte du casier judiciaire vierge de la prévenue, la condamnant à une simple peine financière avec sursis.