Tous travaillaient au sein d’une même entreprise, peu scrupuleuse. Ils sont guetteur, blanchisseur, nourrice, ravitailleur ou bien à la tête du réseau. Après le démantèlement de leur point de deal, l’un des plus gros de Seine-Saint-Denis, le procès de 32 prévenus s’est ouvert ce mercredi matin à Bobigny.

Avenue de Michelet, à Saint-Ouen, le juteux trafic de cannabis et de cocaïne a même connu un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros seulement sur une courte période d’un mois de décembre 2020 à janvier 2021. D’après les enquêteurs, cela revient à une recette journalière estimée entre 15.000 et 28.000 euros, les bons jours.

Comme pour un ordinaire commerce, l’affluence dépendait de la plage horaire. Entre 9h30 et midi, on pouvait compter 50 clients et 300 transactions pour la tranche de 14 à 16 heures.

Des prévenus de différents horizons

Initialement prévu lundi, le procès a été décalé à mercredi car plusieurs avocats n’avaient pas reçu à temps le réquisitoire définitif. Ce procès hors normes pour du trafic de stupéfiants va durer un mois et se tient dans une salle normalement réservée aux procès d'assises pour permettre aux 32 prévenus dont 11 sont incarcérés et autant d’avocats d’y prendre place.

Les mis en examen, âgés entre 18 et 58 ans, viennent de différents horizons : chef d’entreprise, informaticien, assistante-sociale, chauffeur-livreur, agent de sécurité à la SNCF, collecteur de dons dans une ONG. Ils ont été interpellés en deux temps : en juin 2020 puis en janvier 2021. Entre ces deux périodes, le point deal s’est très vite restructuré pour recommencer à fonctionner avec une nouvelle organisation, indique une source policière.

La police fait « le ménage »

L’enquête a mis en avant une structure organisée telle une PME où chacun a un rôle et des tâches définies : tenir les comptes, réapprovisionner la drogue dans le point de deal ou bien faire de la promotion sur les réseaux sociaux.

Depuis un an, le point de vente du Michelet, situé en face des futurs locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), est « asséché », selon une source policière. Les fonctionnaires de police ont eu pour consigne de faire « le ménage » dans les alentours.

Dans ce procès, une locataire de l’immeuble HLM du point de deal et la Semiso, le bailleur social de la ville de Saint-Ouen, se sont constitués partie civile.