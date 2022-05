« C’est un signal extrêmement fort que la Cour de cassation envoie aux juridictions », estime Me Jean-Marc Fedida, l’avocat d’Alexandra Besson. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a rejeté, ce mercredi, les pourvois de l’ancien patron d’Equidia, Eric Brion, et de l’ancien ministre, Pierre Joxe. Les deux hommes avaient respectivement poursuivi en diffamation Sandra Muller et Alexandra Besson qui les accusent de violences sexuelles.

Dans ces deux affaires emblématiques de la vague #MeToo de dénonciation des violences sexuelles, Sandra Muller et Alexandra Besson avaient été condamnées, en première instance, pour diffamation en 2019, puis relaxées en 2021 par la cour d’appel, qui avait estimé que leurs dénonciations respectives relevaient de la liberté d’expression. Dans la foulée, les deux hommes s’étaient pourvus en cassation.

Des propos qui s’inscrivent dans « un débat d’intérêt général »

Retour en arrière. En octobre 2017, trois jours après le lancement de #MeToo, Alexandra Besson, la fille de l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Besson, avait affirmé, dans un billet publié sur les réseaux sociaux, avoir été agressé sexuellement dans sa jeunesse par « un ancien ministre de Mitterrand » lors d’une soirée à l’opéra. Le nom de Pierre Joxe avait rapidement circulé. Dans le même temps, Sandra Muller lançait le hashtag #BalanceTonPorc sur son compte Twitter, appelant les femmes à dénoncer ceux qui les avaient harcelées dans le cadre professionnel. « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. Éric Brion ex-patron de Equidia #BalanceTonPorc », avait-elle elle-même publié dans la foulée.

Si la cour de cassation a estimé que les propos des deux accusatrices reposaient « sur une base factuelle suffisante » pour leur reconnaître « le bénéfice de la bonne foi », elle a surtout considéré que leurs propos s’inscrivaient dans « un débat d’intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes », explique l’instance dans ses deux décisions.

« D’abord, c’est un soulagement pour Alexandra Besson, dont la parole était remise en cause par Pierre Joxe. Ensuite, c’est une décision fondamentale pour les victimes d’agression sexuelle, la cour de cassation estime que leurs témoignages s’inscrivent dans le contexte nécessaire de la libération de la parole des femmes », se réjouit Me Jean-Marc Fedida auprès de 20 Minutes. L’avocat raconte le parcours du combattant pour prouver que sa cliente n’était pas une « affabulatrice » : « On a dû produire les billets d’entrée de l’opéra pour prouver qu’ils étaient côte à côte, des témoignages de proches, une expertise psychiatrique pour montrer qu’elle était parfaitement équilibrée ».

Une « victoire pour le mouvement #MeToo »

Pour Catherine Le Magueresse, juriste, chercheuse à l’université Panthéon-Sorbonne et ancienne présidente de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, la décision de la Cour de cassation pourrait bien marquer un coup d’arrêt aux plaintes pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. « Nouvelle arme » des mis en cause dans des affaires de violences faites aux femmes, elles sont de plus en plus utilisées ces dernières années : « Ça va peut-être en décourager un certain nombre », espère la spécialiste, contactée par 20 Minutes, qui estime que les plaintes, devenues quasi-systématiques dans ces affaires, sont « une stratégie de défense médiatique ».

Mais ces plaintes sont surtout vues comme « une procédure bâillon », visant à dissuader les victimes de parler et de porter plainte. « La perspective de pouvoir être condamné à verser des dommages et intérêts à l’homme qui vous a agressé, c’est d’une violence incommensurable, évidemment que ça décourage », regrette la juriste.

A l’inverse, c’est une plainte pour « dénonciation calomnieuse » de Patrick Poivre d’Arvor contre 16 femmes, l’accusant de violences sexuelles et de harcèlement, qui a motivé certaines d’entre elles à témoigner publiquement dans une émission diffusée par Mediapart mardi soir. Cette plainte, c’est « une façon de signifier aux femmes qui ont eu le courage de parler qu’il faut se taire », a estimé Cécile Delarue, trésorière de l’association #MeTooMédias fondée par des femmes accusant l’ancienne star du JT de 20 heure de harcèlement et violences sexuelles, auprès de Franceinfo. Mais cette même plainte « a déclenché chez elles l’envie de prendre la parole », estime la journaliste Valentine Oberti, qui a présenté l’émission, auprès du Huffington Post.

Une décision qui va bien au-delà des cas de Sandra Muller et Alexandra Besson pour Catherine Le Magueresse. Selon la juriste, c’est à toutes les victimes de violences sexuelles que la justice a envoyé un signal : « On encourage les femmes à parler, mais si derrière on les condamne, c’est complètement contradictoire. Là, on leur dit "quand vous avez des éléments, vous avez le droit de les dénoncer" ». Pour la chercheuse, c’est même une « victoire pour le mouvement #MeToo » : « Ça valide la prise de parole, quand bien même on n’a pas une preuve parfaite. Jusqu’à présent, la réalité des violences faisait que les femmes n’osaient pas. Maintenant, ce sont les mis en cause qui sont à risque d’être dévoilés publiquement. »