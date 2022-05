L’ex-préfet de Haute-Corse dans le viseur de la justice. Alain Thirion, 59 ans, directeur de la sécurité civile en France est visé par une information judiciaire pour « harcèlement » moral et sexuel. Son accusatrice, Anne Ballereau, est âgée de 65 ans. Cette dernière, qui a officié sur l’île de Beauté entre septembre 2014 et août 2016 comme sous-préfète sous ses ordres à Calvi, l’accuse depuis décembre 2019.

Le parquet de Bastia avait classé sans suite une première enquête préliminaire en mars 2021. Selon des éléments d’une synthèse de fin 2020, la PJ de Bastia estimait le harcèlement sexuel « confirmé par des témoignages attestant des surnoms sexistes donnés aux interlocutrices et de remarques déplacées, en Corse comme dans l’Aude », où Alain Thirion a été préfet après Bastia. Anne Ballereau l’accusait notamment d’avoir insisté à plusieurs reprises pour qu’elle dorme à la préfecture.

Relations professionnelles ou faute pénale ?

Mais les enquêteurs s’interrogeaient sur le harcèlement moral : relevait-il de relations professionnelles classiquement âpres dans les postes à fortes responsabilités, ou constituait-il une faute pénale d’un préfet outrepassant ses pouvoirs ? Au terme de leur enquête, ils lui imputaient « un management litigieux, ponctué parfois de propos déplacés ».

Quatre hauts fonctionnaires avaient témoigné du « même processus de déstabilisation à leur égard » ou d'« agressivité ». Deux anciens subordonnés dans l’Aude rendaient Alain Thirion responsable de leur « burn-out », l’un évoquant une énorme « pression » et des « commentaires sur les tenues, la coiffure, les lunettes, la barbe ». « Mme Ballereau est la seule victime à avoir déposé plainte, les autres disant craindre pour leur carrière », relevait la PJ. La sous-préfète, « rigoureuse » mais « méfiante », selon une expertise psychiatrique, était, d’après les enquêteurs, « en opposition aux instructions de son préfet dont elle se défiait ».

« Peut-être qu’elle s’est imaginé des choses »

Placé en garde à vue fin juillet 2020, Alain Thirion avait contesté de « fausses » accusations pour lui « nuire » et exclu tout « geste déplacé » : « peut-être qu’elle s’est imaginé des choses », a-t-il lâché. Sur les relations de travail, il avait reconnu la possibilité de « désaccords ». Lors de sa confrontation avec Anne Ballereau, le préfet s’était dit « désolé » pour sa « blessure profonde ». Sur les autres critiques, il avait « regretté (…) des formulations maladroites » dont il veut « tirer un certain nombre de leçons. »

Au terme de ses investigations, la PJ de Bastia avait hésité : « dans un climat d’affrontement sous-jacent, la caractérisation du harcèlement moral reste complexe car difficile à apprécier ». Le parquet avait finalement tranché en classant l’enquête pour « infraction insuffisamment caractérisée ».

« Sous-entendus à connotation sexuelle, gestes déplacés »

Anne Ballereau a déposé en janvier une plainte avec constitution de partie civile. Ce document reproche à Alain Thirion « plusieurs événements précis et extrêmement parlants » : brimades, dénigrements devant témoins… Et de « nombreux sous-entendus à connotation sexuelle, gestes déplacés, remarques humiliantes et comportements harcelants ».

« Il y a déjà eu une enquête précise. Malheureusement, le parquet n’est pas allé au bout des choses et nous ne partageons pas son analyse. Anne Ballereau a décidé d’actionner la justice de manière que la vérité éclate », ont indiqué ses avocats, Me Alexandre Martin et Emmanuelle Franck. Selon plusieurs sources, la plaignante doit être entendue le 24 mai. « Cette nouvelle initiative, étonnement médiatisée, permettra néanmoins la poursuite de la plainte immédiatement déposée par Alain Thirion pour dénonciation calomnieuse », également classée en mars 2021, a souligné Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate du préfet.