L’histoire judiciaire rocambolesque de Patrick Balkany – et de son épouse – se poursuit. Il comparaîtra le 19 mai devant le tribunal d’application des peines d’Évry, suite à sa demande d’aménagement de peine. L’ancien maire LR de Levallois-Perret, incarcéré depuis le 7 février, a déposé une requête en libération conditionnelle par le biais de ses avocats.

Cette audience aura lieu le 19 mai au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis, selon eux. A l’issue de cette audience, la justice décidera de sa libération conditionnelle, de son placement sous bracelet électronique ou de son maintien en détention.

Manquements à ses obligations

Après avoir effectué cinq mois de détention pour fraude fiscale, puis été libéré sous bracelet électronique pour raisons de santé, l’ancien élu est retourné en prison en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice.

Le placement sous bracelet électronique de son épouse Isabelle, toujours hospitalisée depuis sa tentative de suicide en février, a également été révoqué. Les époux Balkany avaient été reconnus coupables de ne pas avoir payé d’impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d’avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014, pour un total estimé de quatre millions d’euros de sommes éludées.

Nouveau procès en octobre

La sortie de prison de Patrick Balkany est prévue pour avril 2023. Avec son épouse, ils doivent être rejugés en octobre dans l’affaire de blanchiment de fraude fiscale avec pour seul enjeu le quantum de leurs peines, après une décision de la Cour de cassation, car déjà reconnus définitivement coupables de cette infraction.

Patrick Balkany reste mis en examen à Nanterre dans différentes affaires, notamment pour « détournement de fonds publics », soupçonné d’avoir utilisé des chauffeurs de la mairie de Levallois à des fins personnelles.

Patrick Balkany veut passer du temps « en famille »

« Notre client a déjà exécuté vingt mois sous écrou. Il a 73 ans et souhaite profiter du temps qu’il lui reste en famille », ont déclaré lundi à l’AFP ses avocats Romain Dieudonné et Robin Binsard, précisant qu’ils réservaient « leurs déclarations pour l’audience ».

La décision des trois magistrats du tribunal d’application des peines d’Évry sera « probablement » mise en délibéré, selon eux.