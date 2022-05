C’est une évolution majeure par rapport au procès de l'attentat du 13-Novembre, qui se tient depuis le 8 septembre à Paris. Les parties civiles au procès de l’attentat qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016 à Nice pourront suivre les débats à distance, même depuis l’étranger. Une traduction est également prévue.

Le dispositif, créé spécialement pour le 13-Novembre, permet aux parties civiles qui le souhaitent et qui en font la demande d’écouter les débats sans avoir à se déplacer au palais de justice. Mais malgré les demandes, il est impossible de se connecter à cet outil à l’étranger ou dans les territoires d’Outre-Mer à cause du « risque d’attaques informatiques » et la difficulté de faire appliquer à l’international les sanctions en cas de captation illégale (peine de prison et amende).

A partir du 5 septembre, date à laquelle s’ouvre le procès du 14-Juillet devant la cour d’assises spéciale de Paris, une « webradio sera accessible depuis l’étranger, d’importants travaux ont été lancés pour pouvoir permettre cette évolution de façon sécurisée », a assuré le ministère de la Justice.

865 personnes ou associations constituées parties civiles

Une avancée qui permettra aux 865 personnes ou associations qui se sont constituées parties civiles de suivre les débats du procès, sans se rendre sur place. Un collectif d’avocats encourageait d'ailleurs les victimes à se constituer partie civile en début d'année et avait permis d’obtenir la retransmission du procès à Nice. La ville s’est par ailleurs engagée « à mettre à la disposition du ministère de la Justice, l’espace Méditerranée du palais Acropolis », avait-elle indiqué en avril.

Le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait foncé avec un camion sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais pour la fête nationale. Il a tué 86 personnes de 19 nationalités différentes, dont une douzaine d’enfants, et blessé plus de 400 personnes. Mohamed Lahouaiej Bouhlel ayant été tué dans son véhicule le soir de l’attentat, la cour d’assises spéciale examinera les responsabilités de huit personnes, membres de son entourage ou intermédiaires impliqués dans le trafic d’armes qui lui étaient destinées.

Le procès, qui était initialement prévu jusqu’au 15 novembre, pourrait finalement durer jusqu’au 16 décembre.