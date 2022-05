De prime abord, l’affaire ressemble à ces multiples dossiers de « filières » qui ont émaillé l’année 2015 : des hommes et des femmes radicalisés qui prennent la direction de l’Irak et de la Syrie pour rejoindre les rangs de Daesh. A la différence, cette fois, que celui qui est accusé de les avoir incité à partir faire le djihad est un ancien détenu de la prison de Guantanamo, aujourd’hui âgé de 53 ans. Saber Lahmar, un Algérien qui a passé huit ans dans la prison américaine avant d’être libéré faute de preuve, est jugé à partir de ce mardi, et pour trois jours, par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs terroriste, des faits qu’il conteste.

Retour à l’été 2015. Plusieurs habitants de la cité du Grand Parc, à Bordeaux, gagnent la zone irako-syrienne. Il y a, par exemple, le couple Machou, Sandrine et Salim, et leurs quatre enfants, âgés de 5 à 16 ans. Le père, âgé d’une quarantaine d’années, a combattu au sein de l’État islamique avant d’être fait prisonnier par les forces démocratiques syriennes. Il fait partie des sept Français qui ont été condamnés à mort en 2019 par la justice irakienne. Otham Yekhlef, un autre Bordelais, est lui aussi du voyage. Bien qu’il soit difficile d’en être certain, il aurait été tué quelques mois après son arrivée.

Ancien imam dans une mosquée près de Bordeaux

Sans nouvelle de la famille Machou, qui a seulement indiqué à des proches partir en vacances en Grèce, la sœur de Sandrine signale sa disparition à la police en août 2015. Très vite, les enquêteurs de la police judiciaire et de la DGSI soupçonnent Saber Lahmar d’avoir « encouragé et préparé » le départ des Machou et d’Otham Yekhlef. L’homme, qui a officié comme imam de la mosquée de Saint-André de Cubzac en Gironde, passe auprès de certains pour un « savant » en matière d’Islam, voire un « guide religieux », note l’ordonnance de renvoi daté du 17 février, signée par deux juges antiterroristes.

Il faut dire que son CV impressionne. Après une licence en sciences islamiques, celui que l’accusation présente comme un ancien du GIA (groupe islamique armé) part en Arabie saoudite, pour terminer ses études. Là-bas, il est diplômé de l’université islamique de Médine et se spécialise dans « l’interprétation temporelle de la Charia ». En 1996, il part en Bosnie-Herzégovine et travaille à la bibliothèque du centre culturel saoudien, au sein d’une grande mosquée de Sarajevo. Son destin bascule en 2001, au lendemain des attentats du 11-Septembre. Il est arrêté par les militaires américains qui le soupçonnent de préparer un attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Sarajevo.

Torturé à Guantanamo

Il est alors transféré à la prison de Guantanamo, située sur une base navale américaine à Cuba, où il affirme avoir été torturé. Mais les preuves d’un projet d’attentat manquent et huit ans plus tard, la cour fédérale du district de Colombia ne peut qu’ordonner sa libération. Pour une raison qui reste trouble, le président Nicolas Sarkozy accepte de l’accueillir en France. Saber Lahmar refait alors sa vie du côté de Bordeaux où il ne coupe pas pour autant les liens avec l’islam radical. Les investigations ont notamment révélé ses liens avec des figures du djihadisme en France, à l’instar de Lionel Dumont, braqueur islamiste du gang de Roubaix ou de Mohamed Achamlane, chef du groupe islamiste Forzane Alizza.

La justice s’interroge également sur ses relations avec l’association Sanabil – aujourd’hui dissoute – mais soupçonnée d’avoir un temps été au coeur de la nébuleuse djihadiste. L’organisation a versé 35.000 euros à Saber Lahmar. Si ce dernier affirme il ne s’agissait que d’un simple prêt (en liquide) afin de s’acheter une voiture, les autorités s’interrogent sur une éventuelle rémunération pour encourager des Français à partir gonfler les rangs de l’EI.

Un coup de téléphone au « Cheikh »

Saber Lahmar a-t-il incité Salim Machou et Otham Yekhlef, à partir faire le djihad en Irak et en Syrie ? Lui, nie en tout cas les faits qui lui sont reprochés. Les investigations ont néanmoins démontré que ses prêches sont empreints de radicalité. Selon les juges d’instruction, l’homme appelle notamment à s’en prendre « aux juifs, appelant à tuer les apostats et aux martyre ». Salim Machou et Otham Yekhlef, eux, ont fait sa connaissance à la salle de prière du Grand parc. Quid également de ce coup de téléphone passé par Machou, à peine arrivé sur zone, à celui qu’il appelle « Cheikh », une marque de distinction au regard de ses connaissances religieuses en islam. Contacté par 20 Minutes, l’avocat de Saber Lahmar, Me Christian Blazy, n’a pas donné suite à nos sollicitations.​