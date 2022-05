« Bien sûr, ça ne fait pas plaisir. Je m’attendais à autre chose. Il va falloir reprendre le travail. » Julien Guillard ne cache pas sa déception. Cet ancien ouvrier agricole, que 20 Minutes avait rencontré en mars dernier, poursuivait en justice ses trois anciens employeurs afin d’obtenir la reconnaissance d’une « faute inexcusable » et la réparation d’un « préjudice moral », sept ans après la déclaration d’un cancer reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM. Près de deux mois après l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a rendu son délibéré ce vendredi : pas de décision sur le fond mais une affaire renvoyée à l’avis du comité régional de reconnaissance en maladie professionnelle (CRRMP) afin que celui-ci puisse établir « l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle » dans les trois entreprises attaquées.

« Il faudra donc attendre l’avis du CRRMP pour rediscuter de la responsabilité des employeurs, explique Julien Guillard devant le tribunal. C’est du temps de procédure supplémentaire, c’est fatigant, mais je reste confiant car j’ai un dossier hyper complet. Je suis déterminé à continuer le combat. Il est essentiel que la responsabilité des entreprises soit reconnue. Je le fais pour moi mais surtout pour toutes les victimes de produits phytosanitaires. »

« Certaines victimes n’ont pas le temps d’attendre »

Soutenu dans son action par l'association Phyto-Victimes, Julien Guillard, aujourd’hui âgé de 39 ans, avait été exposé à différents pesticides, volatils ou liquides, dans le cadre de son activité agricole dans la Sarthe puis le Bas-Rhin. Il avait également été exposé aux gaz d’échappement dans son métier suivant de conducteur de camion-grue. Celui qui vit aujourd’hui à Saint-Herblain, près de Nantes, a guéri de son cancer (lymphome non hodgkinien) mais a conservé « des douleurs neurologiques ».

« Le temps de la justice est long, c’est difficile pour les victimes, regrette Phyto-Victimes. Certaines n’ont malheureusement pas le temps d’attendre et décèdent avant. Mais cette procédure est importante pour Julien car la maladie a totalement bouleversé sa vie et celle de sa famille. Elle est également importante pour les autres victimes, pour que cela n’arrive plus. »