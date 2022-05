Le drame avait bouleversé la petite commune de Vaudricourt dans le Pas-de-Calais. Le lundi 14 mars au matin, les corps d’Achille et César deux enfants de 4 et 7 ans avaient été retrouvés à l’arrière du véhicule en flammes de leur père. L’homme, qui avait la garde de ses fils pour le week-end et devait les emmener à l’école, était lui découvert à proximité du véhicule, grièvement brûlé.

Soupçonné d’y avoir mis le feu, il a été mis en examen ce jeudi pour assassinat, a annoncé jeudi le parquet de Béthune. Le jour des faits, il avait expliqué « avoir mis le feu au véhicule, y être monté avant de se raviser et de quitter seul le véhicule en flamme », avait indiqué le procureur de la République Thierry Dran.

La mère avait demandé la garde exclusive des deux enfants

« Soupçonné d’être l’auteur de l’incendie, il était hospitalisé », mais le 3 mai, l’amélioration de son état de santé a permis son placement en garde à vue, écrit le parquet dans un communiqué diffusé jeudi. A l’issue de sa garde à vue, il a été mis en examen du chef d'« assassinats sur mineurs de quinze ans par ascendant » et placé en détention provisoire.

Séparée de lui depuis plus d’un an, la mère des deux garçons, infirmière en psychiatrie, avait expliqué lors d’une marche blanche fin mars avoir demandé la garde exclusive des enfants. Mais son ex-compagnon avait obtenu en référé un droit de garde pour le week-end. Une audience du juge aux affaires familiales devait avoir lieu en juin.