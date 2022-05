L’homme qui avait tenté d’étrangler un sapeur-pompier a été condamné à seize mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire. Le tribunal correctionnel de Nîmes où il était jugé en comparution directe a par ailleurs prononcé son maintien en détention.

Le 1er mai, lors de son transport dans le cadre d’une intervention pour secours à personnes, trois sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Nîmes avaient été victimes d’une agression verbale et physique par la victime elle-même.

Vers le versement de dommages et intérêts

Les trois pompiers et le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) du Gard ainsi que les victimes s’étaient portés partie civile. Ces constitutions ont été jugées recevables et permettront d’obtenir des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de justice.

En cas d’outrage, de menaces ou de violences envers les sapeurs-pompiers, les dépôts de plainte du Sdis sont systématiques.