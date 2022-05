Il était arrivé au travail imbibé d’alcool. Un plombier chauffagiste était jugé mercredi devant le tribunal correctionnel de Vannes (Morbihan) pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, rapporte Ouest-France. Le 14 janvier vers 8h30, l’individu avait chuté de son scooter en arrivant sur son lieu de travail. Il présentait alors un taux de 2,83 grammes d’alcool dans le sang. « Des restes de la veille », a-t-il expliqué à la barre. Il avait été licencié à la suite de son accident.

Déjà connu de la justice pour des faits similaires, et donc récidiviste, l’accusé a été condamné à dix mois de prison avec un sursis probatoire pendant deux ans. Il s’est également vu confisquer son scooter et devra également se soigner et suivre un stage de sécurité routière​.