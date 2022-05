C’est un procès très attendu compte tenu de la longueur de l’instruction et de la résonance du scandale alimentaire qui avait éclaté en 2013. La société d’abattage et de découpe Castel Viandes, spécialisée dans le bœuf, comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nantes pour « tromperie sur la qualité d’une marchandise », « mise sur le marché de produits d’origine animale préjudiciables à la santé » et « entrave » à des contrôles sanitaires.

L’entreprise familiale, située à Châteaubriant (Loire-Atlantique), entre Nantes et Rennes, est suspectée d’avoir volontairement revendu de la viande présumée avariée entre 2010 et fin 2013. Elle aurait, notamment, eu recours à la pratique illégale de la « remballe » qui contestait à remettre en vente des lots invendus au-delà des dates de péremption. Elle aurait également falsifié des résultats d’analyses bactériologiques et des documents de traçabilité. Les clients potentiellement trompés par Castel sont bien connus : Auchan, Système U, Flunch, Mc Donald’s, Marie, Fleury-Michon, Lustucru… L’avocat de Castel et de son PDG Joseph Viol conteste l’ensemble des accusations et annonce qu’il plaidera la relaxe.

Flunch et Mc Donald's

L’affaire avait débuté en 2013 après les révélations aux gendarmes de Pierre Hinard, un ancien cadre de Castel Viandes, licencié fin 2008 après avoir alerté l'inspection vétérinaire de l’existence de pratiques qu’il considère comme frauduleuses. Les services de l’Etat n’avaient alors pas engagé de procédure visant Castel. Les irrégularités recensées par les enquêteurs portent, elles, sur les années 2010 à 2013.

« M. Hinard a été licencié en 2008. S’il avait vraiment su que des consommateurs étaient en danger, pourquoi aurait-il attendu autant de temps pour parler, au risque de laisser des gens tomber malade ? Il utilise l’intérêt général pour défendre un intérêt personnel », considère Me Benoît Chabert, avocat de Castel Viandes. L’avocat d’un autre dirigeant, Me Louis-Georges Barret, dénonce quant à lui les « affabulations » d’un « individu qui s’est dit lanceur d’alerte mais voulait simplement se venger de son licenciement ».

Installé à Châteaubriant (Loire-Atlantique),Castel Viandes est l'un des principaux abattoirs françaisr. - Frank Perry AFP

Seuls deux clients de Castel, Flunch et Mc Donald’s (via son fournisseur McKey), se sont portés civiles au procès. De quoi susciter l’étonnement de l’UFC Que Choisir, elle aussi partie civile. « Il est d’autant plus étonnant de ne pas y voir les autres entreprises que les tromperies dont elles ont été victimes étaient potentiellement lourdes de conséquences. Les livraisons de viandes fraîches contaminées par des salmonelles, des listeria ou des escherichia coli leur faisaient courir un risque réputationnel. Peut-être n’ont-ils pas voulu voir leurs noms associés à une nouvelle fraude dans la filière viande », s’interroge l’association de consommateurs.

Une aide pour se moderniser

Avec environ 300 emplois, la société Castel Viandes demeure l’un des principaux abattoirs de France. Elle a bénéficié fin décembre d’un soutien de l'Etat d'environ 2 millions d'euros pour se moderniser dans le cadre du Plan de relance. En 2013, une manifestation de salariés et d’élus locaux avait été organisée pour soutenir l’entreprise alors en pleine tempête médiatique.

« Ce procès montre comment une entreprise peut s’affranchir des règles sanitaires, estime l'UFC Que Choisir. Il met aussi en lumière l’échec patent du système d’autocontrôles, qui repose sur la seule décision des entreprises de transmettre à l’administration les résultats d’analyses montrant des contaminations. Dans cette histoire, tous les maillons économisent sur les frais de contrôles, y compris les pouvoirs publics. Mais ce sont les consommateurs qui paient la note. »