Entre deux sanglots, Inès* raconte à la barre du tribunal ​correctionnel ces quelques mois passés dans les couloirs de ce qu’on n’appelait pas encore alors l’IHU, mais qui était bel et bien dirigé par Didier Raoult à Marseille. Les mots s’amoncellent à une vitesse soutenue dans la grande salle du procès hors norme dans lequel se tient pendant deux jours ce procès pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle au sein de la structure dirigée par le prestigieux professeur.

Originaire de Tunisie, où elle suit cursus d’ingénieur, Inès arrive en France en février 2015 pour un stage de fin d’étude dans cet ensemble piloté par Didier Raoult. Son maître de stage est un certain Marc*, brillant chercheur qui a rapidement pris du galon. Dans les premières semaines, les mots blessants de Marc heurtent sa stagiaire. « Il n’arrêtait pas de me critiquer, raconte-t-elle en larmes. Il disait que j’étais bonne à rien, que je n’étais qu’une merde. »

« Il se frottait à moi »

Selon elle, l’attitude de Marc change brusquement, au printemps. « Il a commencé à me caresser, me toucher, sanglote Inès. C’est à ce moment-là qu’il est devenu adorable avec moi. Un ange. Je n’avais plus de reproches par rapport à la qualité de mon travail. Et du coup, chaque fois qu’on faisait la réunion, il m’appelait à part dans son bureau et il fermait la porte pour que personne ne voie. Et quand il m’appelait, soit il se frottait à moi, soit il tentait de m’embrasser. Il me touchait les seins, l’entrejambe. »

Une attitude qui pousse Inès à ne plus mettre de jupe, dans l’espoir de ne plus revivre ces scènes, qui se reproduiront toutefois à plusieurs reprises selon elle. « Je voulais le filmer au moins pour avoir une preuve tangible, lance-t-elle. Dans ma tête c’est ma parole contre la sienne. Je suis la jeune étrangère qui vient en stage contre un directeur de recherche. »

« C’est l’heure de la pipe »

Un directeur de recherche qui est accusé par une autre ancienne collègue, Khadija*, d’avoir eu également une attitude déplacée à plusieurs reprises. Au laboratoire, à heure fixe, Marc lançait ainsi régulièrement : « Il est 16 heures, c’est l’heure de la pipe. Qui veut s’y coller ? » « Au début, ça me choquait tellement que je faisais comme si je n’entendais pas, rapporte Khadjia. Je me disais que c’était de la drague un peu lourde. Il me disait qu’il n’était jamais sorti avec une Tunisienne, qu’il n’avait jamais embrassé une Tunisienne, jamais couché avec une femme enceinte. Enceinte, il me disait : "Tu m’excites encore plus." »

Des messages répétés, notamment par SMS, qui valent même des tensions dans le couple de Khadija, et une intervention de Marc auprès de son mari pour lui assurer qu’il n’y a rien entre eux. La jeune femme raconte également les « mains baladeuses » récurrentes de Marc. « C’était les cheveux, le cou, affirme-t-elle. Si jamais j’étais baissée, la jambe, la cuisse, les fesses. »

S’il nie toute agression sexuelle à la barre de la huitième chambre du tribunal correctionnel, Marc justifie son comportement par l’humour. « Je suis quelqu’un qui aime faire beaucoup de blagues », lance-t-il, avant de raconter être dans une période particulière de sa vie au moment des faits. « On avait diagnostiqué à ma femme un cancer du sein, et je venais de faire une découverte majeure, explique-t-il. A ce moment-là, je suis peut-être plus agressif et, peut-être, mes blagues graveleuses ont été plus nombreuses. » Aujourd’hui révoqué, après une enquête interne du CNRS et un signalement au parquet en 2017, l’ancien chercheur de l’IHU risque sept ans de prison.

*Les prénoms ont été modifiés