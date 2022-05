Un premier rendez-vous avec la justice. Jean-Marc Reiser, soupçonné de meurtre dans l’affaire Sophie Le Tan qui sera jugée fin juin, a été condamné mardi à six mois de prison. Il a été recconu coupable de subornation de témoin après avoir envoyé une lettre à son ancienne compagne. Où il l’invitait à « préciser ou modifier » ses précédents témoignages. Il a également été condamné à verser un euro symbolique en réparation à la partie civile. Le parquet avait requis un an d’emprisonnement et une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne à l’encontre du prévenu, emprisonné depuis 2018.

Jean-Marc Reiser, 62 ans, écrit régulièrement à celle qui avait partagé sa vie pendant huit ans même si elle ne lui répond jamais, explique à la barre cette femme d’une soixantaine d’années. Toutefois, cette missive en particulier, reçue l’été dernier, l’a « fait tiquer ». « Ce n’était pas un courrier normal, ça m’a fait peur », explique-t-elle à propos de cette lettre rédigée d’une écriture très serrée et contenant plusieurs passages soulignés. Selon l’accusation, Jean-Marc Reiser l’aurait confiée lors d’un parloir à sa mère, qui l’aurait ensuite postée ou apportée à son ancienne compagne. Ce qu’a nié le prévenu.

« Il y a une double personnalité chez lui »

« Cela m’a fait peur : est-ce qu’il envoie des gens chez moi pour mettre des enveloppes dans ma boîte à lettres ? J’avais peur que, après son incarcération, il m’envoie quelqu’un pour se venger de moi », poursuit son ex-compagne, qui avoue : « D’une certaine façon je suis toujours sous son emprise. » Particulièrement bavarde, elle décrit les coups, les colères, les disputes et l’emprise sous laquelle elle vivait durant leur relation, même s’ils n’habitaient pas ensemble.

« Il y a une double personnalité chez lui, une violente, et une plus calme, posée. Il est très cultivé, très intelligent, très débrouillard dans la vie », dit-elle encore. Et dans cette lettre, « s’il n’est pas agressif dans son écrit, il est agressif autrement », estime-t-elle. « Quand est-ce qu’il prendra conscience de la manière dont il se comporte avec les femmes ? », s’interroge-t-elle encore.

Jean-Marc Reiser, extrait de sa cellule pour l’occasion, sweat-shirt kaki et regard dur, avoue sans peine avoir écrit la lettre mais assure qu’il ne s’agissait aucunement d’une menace. « Tout ce que je dis dans cette lettre, c’est dans le dossier, je n’ai rien inventé et je la mets devant ses contradictions », a-t-il affirmé, très sûr de lui. « Pour moi il n’y a aucune pression, aucun chantage. »

« Elle n’est absolument pas sous mon emprise »

Parfaitement au fait des moindres détails du dossier, M. Reiser tente de prendre à partie son ex-compagne mais il est rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par la juge Valentine Seyfritz. « J’ai l’impression de me trouver dans le procès de Johnny Depp et Amber Heard », les deux stars de Hollywood actuellement devant les juges aux Etats-Unis, répond-il avec aplomb. « Elle n’est absolument pas sous mon emprise, elle a des craintes irrationnelles, elle a peur de tout et de rien », poursuit-il, notant que cette affaire survient « à deux mois du procès (d’assises), comme par hasard ». « Les femmes sont tellement bizarres et compliquées, je ne les ai jamais comprises », avoue-t-il encore.

« Qu’on soit clair, cette procédure de subornation de témoin ne va pas avoir vraiment beaucoup d’influence » sur le procès criminel, a convenu après l’audience Me Emmanuel Spano, qui défendait Jean-Marc Reiser mardi. L’avocat a noté que son client envisageait d’ores et déjà de faire appel de sa condamnation.

Jean-Marc Reiser a déjà un passé judiciaire chargé : condamné pour viol à quinze ans de réclusion en 2003, il sera jugé fin juin pour l’assassinat en 2018 de Sophie Le Tan, une étudiante strasbourgeoise de 20 ans qu’il a avoué avoir tuée, après des mois de dénégations. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.