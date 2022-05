L’acquittement aux Seychelles de Thomas Debatisse, le street artiste niçois qui était jugé pour le meurtre de sa compagne, retrouvée pendue dans la salle de bains de leur chambre d’hôtel, ne serait finalement pas l’épilogue de cette affaire ? C’est en tout ce que veut croire la famille d’Emmanuelle Badibanga, qui promet « une suite judiciaire ».

« Une enquête miroir lancée en France est toujours ouverte. Et on espère bien que les choses rebondiront ici », explique à 20 Minutes Magali Lonoh, toujours persuadée que sa sœur « ne s’est pas suicidée ». « On s’accroche. On va continuer », assure-t-elle. Alors que le graffeur connu sous le nom Otom, qui a toujours clamé son innocence, « essaie de retrouver un peu de sérénité » selon son avocat, le parquet de Nice confirme de son côté que « le dossier suit toujours son cours » et qu’il « n’est donc pas clôturé à ce jour ».

Le parquet de Nice dans l’attente de nouveaux documents

Interrogé par 20 Minutes, le procureur de la République Xavier Bonhomme précise qu’il est dans l’attente de nouveaux documents « à étudier », avant de décider de la suite à donner. « Nous venons de demander aux autorités seychelloises leur entier dossier suite à la décision d’acquittement, dans le cadre d’une demande internationale d’entraide judiciaire pénale », dit-il. Le parquet avait aussi réclamé de pouvoir se rendre sur place avec un enquêteur de la PJ de Nice. Un accord a été donné, mais seulement à l’issue du procès. Le champ serait donc libre mais, pour le moment, aucun voyage n’est encore prévu.

La justice niçoise, dont les conclusions de médecine légale penchaient pour la thèse du suicide, contrairement aux expertises menées dans l’océan Indien, aurait donc besoin d’éléments suffisamment nouveaux pour ne pas classer l’affaire. La famille d’Emmanuelle Badibanga dit en détenir. « Il s’agit notamment de témoignages et d’extractions téléphoniques que nous sommes encore en train de rassembler avec notre avocat et qui n’ont pas pu être inclus dans la procédure aux Seychelles », assure Magali Lonoh. Elle évoque aussi « les disputes » qui ont pu éclater au sein du couple.

La thèse du suicide n’est « tout simplement pas crédible »

Pour elle et les autres membres de la famille, qui envisagent de se constituer partie civile, la thèse du suicide n’est « tout simplement pas crédible ». Il y aurait d’abord la personnalité « pétillante » et « pleine de joie » de cette Azuréenne, retrouvée pendue à un accroche serviette le soir du 21 avril 2021. Elle met aussi en avant des éléments « factuels ». « J’ai pu visiter la chambre où Emmanuelle est décédée, explique sa sœur. Et c’est tout simplement impossible qu’une personne de 50-60 kg se pende à une simple patère. »

« Le procès a duré deux mois et demi et tout le monde a salué la façon extrêmement détaillée avec laquelle la cour suprême a rappelé la totalité des faits, répond de son côté l’avocat de Thomas Debatisse. Magali Lonoh avait elle-même salué le sérieux de la juridiction seychelloise. Il me paraît compliqué de s’insurger ensuite de la décision qui a été rendue. » Me Richard Sedillot rappelle que son client a été acquitté « par une très large majorité, de six jurés sur huit » alors même que « tout a été fait sur place pour parvenir à sa condamnation à l’issue d’une enquête menée entièrement à charge ».

Revenu à Nice au moment du week-end de Pâques selon son conseil, le graffeur connu sous le surnom Otom aura besoin de « quelque temps pour digérer tout ce qui s’est passé », indique aussi Me Richard Sedillot à 20 Minutes. « On a quand même enfermé un homme à qui on a reproché d’avoir tué la femme qu’il aime, dit-il. Il est auprès des siens. Il essaie de retrouver un peu de sérénité. » La famille de son ancienne compagne, elle, est toujours déterminée « à ne rien lâcher ».