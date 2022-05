Samedi, un policier en civil qui sortait du restaurant a été frappé par un trentenaire en pleine rue, cours de la Martinique à Bordeaux. Des coups portés avec une bouteille en verre ont occasionné une plaie importante à la tête qui a nécessité huit points de suture et donné lieu à sept jours d’ITT.

Dans une vidéo captée depuis un balcon, on voit la famille du policier, sa femme et ses deux filles de 10 et 12 ans hurler pendant cette scène de violence. « Elle est filmée quand je me défends mais c’était une bagarre, a expliqué le prévenu Kévin Z, 32 ans, dans le box du tribunal correctionnel ce mardi. J’ai reçu la bouteille sur moi et je l’ai renvoyée à l’envoyeur ».

« Ultraviolence sur la voie publique »

Le trentenaire a demandé un délai pour préparer sa défense, comme la loi l’y autorise, et le tribunal n’a pas débattu sur le fond du dossier. L’audience a été renvoyée au 14 juin. D’ici là, le tribunal a décidé qu’il resterait en détention. Une décision jugée disproportionnée par la Défense. « Il y a un décalage entre les faits et le traitement qui lui a été réservé depuis le départ parce qu’il s’agit d’un policier, alors même cette qualification n’a pas lieu d’être dans ce dossier parce qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions » a réagi Maître Marie Caroline Blaise, le conseil du prévenu. Pour Guillaume Sapata, l’avocat du policier « la gravité des faits » suffit à expliquer le maintien en détention requis par le procureur qui avait parlé d'« ultraviolence sur la voie publique ».

La victime a montré sa carte de fonctionnaire de police alors que le prévenu se serait énervé pensant que la famille s’était moquée de lui. « Sa seule volonté en sortant sa carte c’est de calmer la situation et avant cela, il a déjà tenté à de multiples reprises d’apaiser son agresseur, estime maître Guillaume Sapata. Il tente de le raisonner mais cela produit l’effet inverse, un déferlement de violence. »

Huit mentions pour le prévenu

De son côté, l’avocate du prévenu estime que ce n’est pas la carte qui déclenche cette violence mais la « façon dont il s’est adressé à lui ». Il faudra patienter jusqu’à l’audience pour connaître l’enchaînement des faits cet après-midi-là.

Le prévenu, aujourd’hui chauffeur-livreur, a un casier judiciaire avec huit mentions (délits routiers, usage illicite de stupéfiants, outrage à un agent des transports publics etc.) mais « pas d’antécédent de violence », a souligné son avocate. Elle dénonce un déferlement médiatique et le contexte défavorable d’une « grogne des policiers en raison de la mise en examen (pour homicide volontaire) de leur collègue à Paris », après qu’ils ont tiré sur deux hommes en voiture qui auraient forcé un contrôle la semaine dernière.