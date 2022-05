C’est la séquence qui aura marqué l'édition 2022 de la manifestation du 1er-Mai. Une femme, Soupçonnée d'avoir agressé un pompier en marge du défilé, a été interpellée dimanche soir dans le 12e arrondissement de Paris. Sur les images, devenues virales sur les réseaux sociaux, on l'aperçoit tenter de frapper le soldat du feu à deux reprises, au niveau de son casque, tandis que ce dernier cherche à éteindre un feu de palettes, à l’angle de la rue Alexandre Dumas et du Boulevard Voltaire.

Si, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le pompier n'a pas été blessé, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour « violences sur personne chargée d’une mission de service public » et « rébellion ». Selon une source judiciaire, la jeune femme se trouvait toujours en garde à vue ce mardi en fin de matinée.

🟥 Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis à vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice de leurs fonctions, protéger les personnes, les biens de la Cité et le bon déroulement de la manifestation. #1erMai pic.twitter.com/Scwd6UqwCV — @PompiersParis (@PompiersParis) May 1, 2022

Une « street medic » habituée des manifestations

Agée de 38 ans, cette femme était, semble-t-il, présente à la manifestation comme « street medic », ces bénévoles qui procurent les gestes de premiers secours aux personnes blessées. On aperçoit, en effet, sur les images, son casque orange et son sac à dos rouge marqué d’une croix blanche. Lundi, sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste! », sur C8, son compagnon Alexandre a confirmé qu’elle était présente en tant que street medic. Il a présenté ses excuses « auprès de tous les pompiers de France ». « Le geste est horrible. Moi, je m’excuse. Si elle peut un jour venir sur le plateau pour s’excuser aussi, je sais qu’elle le fera (…) C’est horrible », a-t-il ajouté.

"Je m'excuse"



Alexandre, le compagnon de la femme qui a agressé un pompier lors d'une manifestation du #1erMai, témoigne dans #TPMP. pic.twitter.com/tXDwxax91T — TPMP (@TPMP) May 2, 2022

Habituée des manifestations des gilets jaunes et opposée au pass vaccinal, cette mère de famille avait été interviewée par l'agence de presse Associated Press, en juillet 2021 à Paris. Décrite par nos confrères comme une ancienne infirmière, elle avait indiqué avoir démissionné de son poste, « accusant le gouvernement d’utiliser une forme de "chantage" » avec le pass vaccinal. « Je pense qu’il ne faut pas nous dire quoi faire », avait-elle déclaré, ajoutant que le personnel médical français lors de la première vague de coronavirus avait été malmené. « Et maintenant, tout à coup, on nous dit que si nous ne nous faisons pas vacciner, c’est de notre faute si les gens sont contaminés. »

Soutien de Jean-Luc Mélenchon

Sur les réseaux sociaux, une grande partie de ses publications font référence à des manifestations des gilets jaunes, des contenus contre le vaccin, le pass sanitaire ou le port du masque. Le 16 décembre dernier, sur son compte Instagram, la jeune femme a ainsi publié une photo d’un courrier envoyé à Brigitte Macron à l’Elysée. On y voit l’enveloppe entourée de masques pour enfants avec les messages « Enzo, 10 ans, je veux respirer sans muselière » ou « Gabriel, stop j’en ai marre ».

Elle affiche également son soutien au candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Dans un selfie publié sur son compte Instagram le jour du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril, on la voit dans l’isoloir avec un bulletin du leader des Insoumis dans la main. Le 20 mars, elle publie une photo de son « homme » au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Le 23 février, sur Facebook, elle écrit un message disant : « Si Mélenchon n’a pas ses 500 signatures, on votera Jean Lasalle ».

Selon la loi, les violences volontaires contre une personne dépositaire de l’autorité publique sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. La rébellion, quant à elle, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.