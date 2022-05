Elle s’est illustrée « dans l’art de la délinquance astucieuse », résume Paris Normandie. Entre 2001 et 2013, une comptable d’une étude notariale d’Elbeuf (Seine-Maritime) a détourné à son profit plus d’1,2 million d’euros.

Elle a été condamnée à un an de prison avec sursis, jeudi dernier, devant le tribunal correctionnel de Rouen, et devra rembourser les sommes aux assurances et parties civiles.

Cette retraitée de 64 ans n’est pas venue à l’audience, indique le quotidien régional. Elle avait été « repérée » en 2011 par la chambre régionale des notaires, qui avait plongé son nez dans les comptes.

Chaque année, la prévenue encaissait des chèques de 400 euros à plus de 20.000 euros. « Chaque mois, en plus de son salaire de 1.600 euros, elle se versait de 5.000 à 7.000 euros supplémentaires, parfois plus », raconte Paris Normandie.

« Elle avait peur de manquer »

Au juge d’instruction, elle aurait expliqué que divorcée, avec deux enfants à charge, « elle avait peur de manquer ». Mais cela a été l’engrenage. Elle a acheté une véranda pour sa maison, fait refaire deux fois la cuisine, et fait « plaisir à ses proches »…

France 3 Normandie précise que le notaire de l’étude avait lui aussi été poursuivi à l’époque, avant de bénéficier d’un non-lieu. La prévenue avait affirmé lors de son audition qu’en découvrant ses malversations, « il aurait exigé une partie du pactole contre son silence ». Cela n’a pas été démontré lors de l’enquête.