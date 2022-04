Après près d’un an passé en prison, Thomas Debatisse a été acquitté par la justice seychelloise. Le 15 avril, la Cour suprême a déclaré le graffeur niçois, connu sous le surnom Otom, « non coupable » du meurtre de sa compagne, retrouvée le 27 avril 2021 sans vie dans leur chambre d’hôtel, sur cet archipel de l’océan indien. Un verdict que la famille d’Emmanuelle Badibanga conteste. Et sa sœur promet « une suite judiciaire ».

« On a l’intime conviction qu’elle ne s’est pas suicidée », a expliqué Magali Lonoh sur BFM Côte d’Azur, en marge d’une marche blanche organisée mercredi à Sainte-Maxime (Var), un an jour pour jour après le décès de la jeune femme décrite comme « pétillante » et « pleine de joie ». « Nous avons énormément d’éléments qui n’ont pas pu être inclus lors de la procédure aux Seychelles. Nous sommes sur plusieurs pistes. Et nous allons donner une suite judiciaire à cela. Ça ne va pas s’arrêter », a-t-elle ainsi affirmé.

La justice française penche pour la piste du suicide

Retrouvée pendue à l’accroche serviette de la salle de bains du Club Med dans lequel elle était invitée avec Thomas Debatisse, Emmanuelle Badibanga, 32 ans, aurait été, selon l’accusation seychelloise, victime d’un étranglement. Une version contestée par la défense du street artiste, qui a dénoncé des « propos contraires à toute vérité scientifique ». Une enquête parallèle ouverte par le parquet de Nice et des examens anatomopathologiques réalisés à Marseille penchaient de leur côté plutôt sur la piste du suicide.

Le jury de la Cour suprême des Seychelles a finalement déclaré Thomas Debatisse non coupable « car l’accusation n’a pas présenté suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable », selon une source proche du dossier. Doute qui doit toujours profiter à l’accusé selon la Constitution seychelloise. Le Niçois de 35 ans, depuis rentré en France, a toujours clamé son innocence.