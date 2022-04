L’affaire avait été classée sans suite en février mais pourrait connaître un rebondissement. D’après les informations du Télégramme, le parquet de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) va rouvrir une enquête autour de la mort d’un homme de 51 ans survenue en décembre 2020 à Lanfains.

L’homme était décédé seul à son domicile après cinq appels passés aux secours. La victime était pourtant sérieusement blessée à la main, après d’être coupée en cuisinant. Malgré un premier appel passé à 20h30, l’homme n’avait reçu le secours d’une ambulance que vers 23 heures, et après quatre relances. Trop tard. A l’arrivée de l’ambulance privée, la victime était en arrêt cardiorespiratoire et décédera quelques instants plus tard.

Le parquet avait écarté l’hypothèse d’une infraction pénale

Une rapide enquête menée juste après les faits avait démontré qu’un véhicule avait été dérouté à la demande du Samu sur une intervention jugée plus urgente. Sans que personne n’eût alors pensé à prévenir les pompiers.

Dans ses conclusions éditées en février, le parquet de Saint-Brieuc avait pourtant conclu à un décès consécutif à « une récidive d’infarctus » et non à la plaie ouverte, comme le rappelle Le Télégramme. Le procureur avait alors écarté l’hypothèse d’une infraction pénale commise par la chaîne de secours, alors même que certains avaient reconnu « des dysfonctionnements ».