Trois jeunes majeurs ont été condamnés à des peines comprises entre trois et six ans de prison par le tribunal correctionnel de Montpellier. Ils avaient séquestré, humilié et volé un étudiant le soir de Noël. Celui-ci les avait invités à joueur aux jeux vidéo dans sa chambre d’étudiant après les avoir rencontrés la veille dans les rues de Montpellier.

Mais la situation avait dégénéré. Frappé, l’étudiant avait ensuite été contraint de se déshabiller sous la menace d’un couteau. Ses trois agresseurs avaient diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux.

Mandat de dépôt à l’issue de l’audience

Après l’avoir séquestré pendant plusieurs heures, ils avaient finalement quitté les lieux, emportant la console de jeux, son ordinateur, des habits, ses chaussures, sa carte de crédit et ses papiers d’identité.

Rapidement interpellés grâce au travail de la police scientifique, les trois jeunes majeurs âgés de 18, 19 et 20 ans ont fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’issue de leur condamnation. Ils ont interdiction de paraître dans l’Hérault pendant dix ans, une fois leur peine purgée.