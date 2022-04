Le tribunal de Nice vient de condamner une femme, dont la profession est policière, à un an de prison avec sursis et de deux ans de mise à l’épreuve, a indiqué à 20 ​Minutes, le procureur de la République de Nice. Elle a été condamnée pour atteinte à l’intimité de la vie privée par la diffusion d’images à caractère sexuel et violence « mais relaxée pour appels malveillants », a ajouté Xavier Bonhomme, confirmant les informations de Nice-Matin.

« Une fois les images diffusées, c’est irréparable »

Alors qu’elle était en convalescence après une tentative de suicide qui suivait la rupture amoureuse, la femme a envoyé à la famille et à l’employeur de son ex-compagne, des photos de cette dernière dénudée. « Une fois les images diffusées, c’est irréparable et, compte tenu de sa qualité de policière, la prévenue ne peut l’ignorer », a insisté la procureure Meggie Choutia lors de l’audience lundi, relaté par le quotidien local.

En arrêt maladie au moment de son arrestation, l’agente réfléchit à une réorientation professionnelle en attendant qu’une procédure administrative établisse son avenir dans la police nationale. La condamnation ne figurera pas sur son casier judiciaire.