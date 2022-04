Un homme a été condamné à un an de prison ferme et 500 euros d’amende, par le tribunal correctionnel de Nîmes​ (Gard) après une course poursuite sur une motocross qui a donné des sueurs froides aux gendarmes.

Le 14 avril, les gendarmes avaient été alertés, par des témoins, qu’un homme prenait tous les risques, à Pont-Saint-Esprit. Il lui était reproché d’avoir conduit à vive allure, sans casque, et d’avoir slalomé entre les véhicules et les passants, manquant de peu d’en reverser plusieurs. L’homme a même chuté, sans se blesser.

Connu pour des faits similaires

Le conducteur, localisé par les forces de l’ordre, n’a pas voulu obtempérer, refusant de s’arrêter, et tentant même de leur échapper. Devant sa détermination et pour ne pas mettre en danger les autres usagers, les gendarmes ont mis fin à la poursuite.

Des investigations ont permis de l’identifier, et de l’interpeller, dans le Vaucluse​. Placé en garde à vue, il a reconnu les douze infractions relevées à son encontre, dont la mise en danger de la vie d’autrui et le refus d’obtempérer. Il était, avant son jugement, déjà connu de la justice pour des faits similaires, et porteur d’un bracelet électronique.