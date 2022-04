La cour d’appel de Paris a condamné jeudi le polémiste Dieudonné à « 100 jours-amende de 100 euros » pour deux vidéos antisémites publiées en mai 2020, une peine allégée par rapport aux quatre mois d’emprisonnement prononcés en première instance.

Dieudonné M’Bala M'Bala, âgé aujourd’hui de 56 ans, a été reconnu coupable d'« injure antisémite », de « provocation à la haine » et de « contestation de crime contre l’humanité ». Il n’était pas présent à l’audience, qui s’est tenue le 17 mars.

En première instance, en mai 2021, le polémiste avait nié l’authenticité des vidéos, se disant victime d’un « deepfake », une technique de trucage numérique très sophistiquée consistant, entre autres, à superposer un visage sur un autre. Les deux vidéos dénoncées par les parties civiles, d’une quinzaine de minutes chacune, avaient été diffusées à l’audience.

Une première amende de 10.000 euros

Dans une autre affaire, la cour d’appel de Paris a confirmé une amende de 10.000 euros et 3.000 euros de dommages et intérêts contre le polémiste pour « injure publique envers un fonctionnaire », en l’occurrence Frédéric Potier​, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Les propos condamnés avaient été prononcés dans une vidéo diffusée en septembre 2020. Dieudonné a été banni à l’été 2020 des principales plateformes en ligne, comme YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, au nom de la lutte contre les contenus à caractère haineux.