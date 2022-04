Cour d’assises spécialement composée, à Paris,

Comment Salah Abdeslam, un « homme si ordinaire », « d’humeur normale », doté d’une « efficience intellectuelle » qui l’est tout autant, a-t-il pu participer à un « tel projet de destruction de masse » ? Telle est la question à laquelle ont tenté de répondre ce jeudi, pendant près de trois heures, les deux psychiatres qui ont expertisé le dernier membre encore vivant des commandos du 13-Novembre. Après avoir refusé à de multiples reprises de les rencontrer, ce dernier a finalement accepté de se plier à l’exercice au mois de novembre, deux mois après le début du procès. « Nous avons été confrontés à la banalisation du mal, c’est-à-dire au fossé énorme qui existe entre l’énormité des crimes et la banalité de la personnalité de Salah Abdeslam », a d’emblée déclaré Daniel Zagury, expert star des prétoires.

Dès les premières minutes de leur exposé, les experts ont balayé la thèse d’une pathologie mentale pour expliquer la participation du Bruxellois aux attaques. « Salah Abdeslam ne souffrait d’aucune abolition de son discernement », a insisté son confrère, Bernard Ballivet. Et si l’administration pénitentiaire a bien documenté, en avril 2017, soit un an après son incarcération, un épisode délirant au cours duquel il semblait entendre des voix et pensait que les surveillants voulaient l’empoisonner, celui-ci « peut être rattaché à l’isolement strict » de son incarcération et a disparu lorsque des aménagements ont été mis en place. « La participation à des projets criminels ne requiert ni d’être un grand malade, ni d’être un grand psychopathe », insiste Daniel Zagury.

L’attentat, « un mal nécessaire »

Pour autant, notent les experts, l’engagement de Salah Abdeslam était « absolu », sa radicalisation semblable à « l’immense majorité des sujets radicalisés ». Ainsi, notent-ils, s’il n’est pas « insensible à la souffrance » des parties civiles, celles-ci sont présentées comme « la conséquence d’un mal dont la France serait à l’origine ». Se décrivant comme un « soldat de l’État islamique », l’accusé n’a eu de cesse, au cours de leur entretien, de présenter les attaques de Paris et Saint-Denis comme un « mal nécessaire ». « Les personnes qui buvaient à la terrasse d’un café ou celles qui participaient à un concert n’étaient que les représentants chosifiés d’un pays à combattre et d’une population à terroriser », insistent-ils.

Ce système de pensée « totalitaire », expliquent-ils, le débarrasse de « toute culpabilité ou émotion ». Pourtant, tous deux notent que la personnalité antérieure de Salah Abdeslam n’est pas profondément enfouie et pointe parfois. Des « oscillations » qu’ils ont constatées lors de leur entretien de novembre mais qui semble avoir pris de l’ampleur lors des dernières audiences. Lui qui au début du procès a multiplié les provocations, refusé lors de l’examen des faits de répondre aux questions de la cour, a essuyé des larmes vendredi dernier, demandant pardon aux victimes. « Il y avait une dimension quasiment prophétique dans votre rapport », souligne l’une de ses deux avocates, Me Olivia Ronen.

« Il risque d’être confronté à l’effondrement dépressif »

Est-ce une stratégie de défense ou une réelle évolution dans sa personnalité, interroge la cour ? Qui est le véritable Salah Abdeslam, le « combattant de l’État islamique », ainsi qu’il s’est présenté au premier jour du procès ou l’homme qui a demandé pardon aux victimes, affirmant avoir renoncé à se faire exploser « par humanité » ? « Ce qui apparaît comme des mensonges, des contradictions ne sont peut-être que l’existence de plusieurs registres dans une même personnalité », assure Daniel Zagury, mettant en garde contre le risque de l’enfermer dans une case.

Selon l’expert, il apparaît néanmoins « mesuré et objectif » d’affirmer que Salah Abdeslam a pu « évoluer quelque chose de moins fermé et de moins contraint » au cours de ces huit mois d’audience. Reste à savoir si, prise de conscience il y a, l’accusé pourrait le supporter : sans son carcan idéologique comment réagira-t-il face aux crimes pour lesquels il est jugé ? « Il risque d’être confronté à l’effondrement dépressif », prédisent les experts. L'intéressé, lui, est resté impassible, écoutant attentivement les psychiatres décortiquer sa psyché sans rien laisser paraître.