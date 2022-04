« Quand j’ai dit à ma mère que notre train avait fait des tonneaux, elle a d’abord cru que je lui faisais une blague », se souvient Lauriane Welter. Le 12 juillet 2013, à 17h11, la jeune femme, alors âgée de 27 ans, se trouvait avec sa nièce de 5 ans dans l’Intercité n°3657 qui ralliait Paris-Austerlitz à Limoges. Lancé à 137 km/h, le train s’apprête à traverser – sans s’arrêter – la gare de Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne. « Tout à coup, on a senti le wagon se surélever puis retomber presque aussi sec, poursuit-elle. Ça a vacillé dans tous les sens, les valises tombaient, les gens dans le couloir aussi, puis le train s’est couché sur le flanc droit et a continué à avancer sur environ 200 mètres. »

Neuf ans après cette catastrophe ferroviaire, qui a fait sept morts, 70 blessés dont neuf graves et laissé quelque 500 personnes sous le choc, le procès s’ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel d’Evry. Pendant huit semaines, la SNCF, SNCF Réseau et un cadre responsable de la maintenance du secteur, vont comparaître pour homicides et blessures involontaires. Car si l’origine du déraillement a rapidement été mise en lumière – une éclisse, sorte de grosse agrafe qui relie les rails entre elles, a basculé sur elle-même faisant « levier » – les investigations ont mis en lumière de nombreux manquements dans la maintenance. Selon un rapport d’expertise, deux boulons avaient rompu, un troisième manquait, le dernier a fait pivot… D’une manière générale, les experts ont noté que les voies étaient mal entretenues dans cette gare pourtant très empruntée. Des conclusions que la SNCF n’a eu de cesse de contester.

« J’ai allumé la radio et là, j’ai appris qu’un train avait déraillé »

« Depuis le début, la SNCF minimise son rôle en affirmant que cet accident n’était pas prévisible alors que toutes les expertises montrent que c’était un drame programmé, si ça n’avait pas été ce jour-là ça aurait été un autre », déplore Thierry Gomès, qui a monté une association de victimes* après la catastrophe. Le 12 juillet 2013, cet Orléanais attendait ses parents à la gare pour un long week-end. « C’était la première fois depuis la naissance de mon petit-fils que les quatre générations allaient être réunies », se remémore-t-il. Il avait proposé à ses parents de venir les chercher, chez eux, à Brétigny, mais ces derniers avaient décliné. Le quinquagénaire les attendait donc à la gare. Mais en fin d’après-midi, il commence à s’inquiéter : non seulement ils ont du retard mais l’écran affichant l’heure d’arrivée des trains s’efface d’un coup, les employés semblent fuyants lorsqu’il demande des précisions. « Je suis retourné dans ma voiture, j’ai allumé la radio et là j’ai appris qu’un train avait déraillé à Brétigny. »

Le 12 juillet 2013, l'Intercité, lancé à 137 km/h, a déraillé. La maintenance des voies a été pointée du doigt. - Thibault Camus/AP/SIPA

Les portables sonnent dans le vide, le numéro vert également. Le frère de Thierry, qui vit en région parisienne, se rend immédiatement sur place, fait le pied de grue pendant des heures pour glaner quelques informations. En vain. Le lendemain, les deux hommes appellent tous les hôpitaux et les commissariats de la région. Toujours aucune nouvelle. Thierry Gomès se rend dans chaque gare desservie par le train de ses parents « au cas où ». « On se fait tous les scénarios, peut être que leur train s’est arrêté plus tôt que prévu, qu’ils n’ont plus de portable ou plus de batterie. » La journée passe, l’incertitude demeure. Il ignore encore que ses parents se trouvaient sur le quai 3, balayé par la voiture n°6. Dimanche midi, en écoutant la radio – encore – il apprend que deux octogénaires figurent parmi les victimes. « Quelques heures plus tard, la police nous a convoqués chez mes parents pour un relevé ADN mais la confirmation officielle n’est intervenue que le lundi. »

« La robe de ma nièce était tachée de sang, sauf que ce n’était pas le sien »

Lauriane Welter et sa nièce, elles, se trouvaient dans le wagon n°4, le premier à avoir déraillé. Lorsque la voiture s’est couchée, la jeune femme est parvenue à s’accrocher à un fauteuil, attrapant la fillette au vol. A peine le train immobilisé, elle envisage de sortir, se ravise, craignant que les lignes soient toujours électrifiées. « Finalement, on a rapidement vu un cheminot qui nous a tout de suite pris en charge. » Toutes deux souffrent de multiples coupures causées par les vitres qui ont explosé lorsque le train s’est couché et d’hématomes. « La robe de ma nièce était tachée de sang, sauf que ce n’était pas le sien », précise la jeune femme. Mais les blessures physiques ne sont rien à côté du choc psychologique. Encore aujourd’hui, Lauriane Welter est sujette aux crises d’angoisses et aux flashbacks. Elle entend encore les sirènes des pompiers, revois le chaos dans la gare et les secours qui cherchent désespérément des victimes.

Elle qui ne se déplaçait qu’en transport en commun peine encore à les reprendre. « En neuf ans, j’ai repris quatre fois le métro, deux fois le RER et une fois le train de banlieue », détaille-t-elle. « Parmi les personnes qui se trouvaient dans le train, beaucoup ont été très marquées psychologiquement et sont encore aujourd’hui incapables de reprendre les transports », insiste Me Bertrand Burman qui défend de nombreuses parties civiles. Et le conseil de citer l’exemple de cette cadre qui a démissionné pour ne plus avoir à prendre le RER quotidiennement. Après plusieurs mois de chômage, elle a fini par prendre un travail de vendeuse près de chez elle mais en deçà de ses compétences. Lauriane Welter, elle, s’est décidée deux ans après le drame à passer son permis de conduire pour retrouver une partie de sa « liberté volée ».

« Certains ont le sentiment de revivre ce qu’il s’était passé »

A l’approche du procès, beaucoup de parties civiles ont vu leurs angoisses ressurgir. « Certains ont le sentiment de revivre ce qu’il s’était passé », assure Me Gérard Chemla, autre avocat des parties civiles. « Ça a réveillé le traumatisme qu’ils avaient mis dans un coin de leur tête », renchérit son confrère Me Bertrand Burman. D’autant que leurs clients attendent de ce procès « des réponses » et de « l’honnêteté ». « Cela fait neuf ans que les victimes de cette catastrophe sont confrontées à des attitudes de mensonge et d’omerta de la SNCF », souligne le premier. Certaines victimes regrettent qu’il n’y ait pas davantage de cheminots jugés. Le seul à comparaître est un directeur de proximité, qui n’a pas vu, quelques jours auparavant, l’état de l’éclisse. Le groupe risque une amende. Le cheminot encourt jusqu’à 3 ans de prison.