L’agression d’une mère de famille et de ses deux jeunes enfants mardi matin dans le métro a provoqué un certain émoi à Rennes. Ce mercredi, on apprend que l’homme soupçonné d’être à l’origine des coups de poing a été placé en unité psychiatrique au CHR Guillaume-Régnier.

« Le mis en cause a été hospitalisé et il sera repris en garde à vue lorsque son état de santé le permettra pour être entendu sur les faits », précise le procureur de la République de Rennes.

Il était déjà en hôpital psychiatrique

L’agression s’était déroulée mardi en fin de matinée dans une rame de métro arrêtée à la station Villejean-Université. Une femme âgée de 22 ans a été frappée de plusieurs coups de poing, tout comme ses enfants âgés de 1 et 2 ans. « Les deux enfants bénéficient chacun d’un jour d’ITT. L’examen médico-légal a permis d’écarter l’éventualité d’un coup de couteau qui avait pu au départ être évoqué », précise Philippe Astruc.

L’homme mis en cause présente des antécédents psychiatriques et avait quitté le centre hospitalier Guillaume-Régnier où il était soigné. On ignore pour l’heure s’il était accueilli dans une unité sécurisée.