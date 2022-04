Après presque un an passé dans une cellule de la prison de Montagne posée, aux Seychelles, Thomas Debatisse, alias Otom, va pouvoir regagner la France. En homme libre. Jugé sur place pour le meurtre de sa compagne Emmanuelle Badibanga, retrouvée sans vie le soir du 27 avril 2021 dans leur chambre d’hôtel, le street artiste a été acquitté « par une très large majorité, de six jurés sur huit », a indiqué à 20 Minutes son avocat Me Richard Sedillot. « C’est la fin de l’humiliation », a lâché le graffeur connu sous le surnom Otom, juste après l’annonce de la décision.

Ce verdict, vécu comme un « immense soulagement » par la défense du Niçois de 35 ans qui n’a cessé de clamer son innocence, a été annoncé très tard dans la nuit de jeudi à vendredi, après trois heures de délibéré et près de deux mois et demi de procès. Un temps a priori record pour la Cour suprême de cet archipel de l’ocean indien marqué par des débats houleux notamment sur les conclusions du médecin légiste local.

La version du meurtre contre celle du suicide

Après le verdict, Me Richard Sedillot, qui était appuyé sur place par l’avocat seychellois Bazil Hoareau, a une nouvelle fois dénoncé « les mensonges éhontés » et « les propos contraires à toute vérité scientifique » de ce spécialiste. « Il a demandé l’arrestation de Thomas Debastisse sur la base de deux photographies et avant même qu’il ne fasse d’autopsie, rappelle-t-il. L’enquête a été menée dans des conditions absolument désastreuses. Tous les actes qui auraient dû être accomplis ne l’ont pas été. »

Retrouvée pendue à l’accroche serviette de la salle de bains du Club Med dans lequel elle était invitée avec Thomas Debatisse, Emmanuelle Badibanga, 32 ans, aurait été, selon l’accusation, victime d’un étranglement. Une enquête parallèle ouverte par le parquet de Nice penchait plutôt sur la piste du suicide. Des examens anatomopathologiques réalisés à Marseille venaient ainsi « confirmer une pendaison et pas de strangulation », selon le procureur de la République Xavier Bonhomme.

Une thèse rejetée par la famille de la victime, gérante d’un lieu dédié à de l’événementiel à Nice. Sa mère et sa cousine expliquaient dans Nice-Matin qu’elle était « pleine de joie » et « dynamique » et certainement pas « dépressive » ou « suicidaire ». Elles évoquaient aussi une dispute qui aurait éclaté au sein du couple, peu avant les faits.

Le doute doit profiter à l’accusé

Des éléments également débattus à l’audience. Mais le jury a déclaré Thomas Debatisse non coupable « car l’accusation n’a pas présenté suffisamment de preuves pour prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable », selon une source proche du dossier. Doute qui doit toujours profiter à l’accusé selon la Constitution seychelloise.

Me Richard Sedillot estime de son côté que « la décision est parfaitement légitime et logique ». « Les jurés se sont bien évidemment rendu compte que Thomas Debatisse ne pouvait pas se trouver dans la chambre où le drame a eu lieu à l’heure du décès d’Emmanuelle Badibanga et que toutes les constatations médicales allaient dans le sens de la pendaison et non pas de l’étranglement », selon lui.

Après une dernière très courte nuit en prison « pour effectuer les formalités qui s’imposent avant la levée définitive d’écrous », Thomas Debatisse sera libre dans la journée, ce vendredi, affirme encore son avocat à 20 ​Minutes. « Et il aura évidemment hâte de retrouver tous ses proches à Nice le plus rapidement possible », dit-il.