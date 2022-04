Après plus de deux mois de débats sur les circonstances de la mort de sa compagne, retrouvée sans vie en avril 2021 dans un hôtel des Seychelles, le procès pour meurtre du Niçois Thomas Debatisse est en train de s’achever à Victoria. Après les plaidoiries lundi et ce mardi, le verdict est attendu jeudi, après un ultime rappel des faits par le juge de la Cour suprême dans la matinée.

Pour l’accusation, qui n’a pas requis de peine conformément au droit seychellois, il s’agit d’un meurtre, passible de la prison à vie. Le street artiste de 35 ans, connu sous le surnom de Otom, clame, lui, son innocence et sa défense s’appuie sur une enquête française privilégiant l’hypothèse d’une pendaison et donc d’un suicide.

« Analyses à vue d’œil » ou « analyses scientifiques »

Emmanuelle Badibanga, 32 ans, avait été retrouvée le 27 avril 2021 pendue à l’accroche-serviettes de leur salle de bains au Club Med de l’île de Sainte-Anne, où ils séjournaient. Une autopsie, réalisée par un médecin cubain détaché aux Seychelles, avait conclu à un étranglement. Thomas Debatisse était arrêté. Il est incarcéré depuis le 5 mai.

Le légiste « n’a pas fait d’analyses scientifiques, il n’a fait que des analyses à vue d’œil », or « on doit faire des analyses scientifiques pour avoir la vérité », a appuyé Bazil Hoareau, son avocat seychellois, lors de sa plaidoirie lundi et mardi. La défense s’appuie de son côté sur un rapport déposé le 14 décembre par la justice française.

Un foulard en question

Deux autres experts, professeurs de médecine et médecins légistes, mandatés par le parquet de Nice, ont réexaminé les expertises effectuées et affirment que « l’ensemble des éléments plaident en faveur d’une pendaison […] et non d’une strangulation ».

Sauf que le procureur seychellois Hemanth Kumar a rappelé vendredi que, bien qu’ils aient conclu à une pendaison, ces experts « ont déclaré [durant le procès] qu’il était impossible que la victime se soit pendue avec le foulard retrouvé sur Emmanuelle Badibanga ». Une observation partagée par le médecin légiste qui s’est rendu sur les lieux de l’accident, qui a précisé dans son rapport que la victime avait « été étranglée par-derrière ».

S’il est condamné, Thomas Debatisse devra purger sa peine de prison aux Seychelles car il n’existe pas d’accord d’extradition entre la France et l’archipel.