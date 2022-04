Procès du 13-Novembre EN DIRECT : La cour doit entendre pour la dernière fois Mohamed Abrini et Salah Abdeslam...

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à la nouvelle – et dernière – audition de Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos du 13-Novembre. Ce mercredi, la cour d’assises spécialement composée doit l’entendre sur son retour en Belgique et la vie dans les planques jusqu’à son arrestation, le 18 mars 2016.