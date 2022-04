Un homme de 39 ans était jugé depuis le début de la semaine devant la cour d’assises du Morbihan à Vannes pour une série de viols et d’agressions sexuelles, rapporte Le Télégramme. Les faits se sont déroulés entre 2013 et 2017 dans plusieurs communes du centre Bretagne. Durant cette période, ce père de famille est accusé d’avoir violé et agressé sexuellement six femmes, dont cinq mineures. Sa fille figurait notamment parmi les plaignantes ainsi que d’autres proches comme les filles d’une ancienne compagne.

Lors de l’audience, le trentenaire a nié les faits, évoquant la thèse d’un complot. La cour d’assises du Morbihan n’a pas cru à sa version, le condamnant vendredi à treize ans de réclusion criminelle avec un suivi sociojudiciaire de cinq ans. Il a également été inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et son autorité parentale lui a été retirée.