Enquête sur des décès suspects. Le parquet de Montargis a procédé à une perquisition dans l'Ehpad de l’hôpital Saint Jean de Briare dans le Loiret , près de Gien. « Ces investigations sont conduites dans le cadre d’une enquête préliminaire consécutive à des plaintes déposées par les familles des personnes décédées » en janvier 2022, indique le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial. Le parquet a « procédé à la saisie des dossiers médicaux » des patientes et des « constations ont également été réalisées sur place ».

Les investigations ont « pour objectif d’opérer des vérifications quant aux circonstances » de ces décès. « A ce stade, l’enquête, confiée à la Brigade des recherches de Montargis, est ouverte contre "X" et aucune personne, physique ou morale, n’est mise en cause », ajoute le procureur. Présent lors de la perquisition, le procureur de Montargis était accompagné d’un médecin représentant le Conseil de l’ordre des médecins du Loiret et d’enquêteurs de la gendarmerie nationale.

« Suspicions d’homicides involontaires »

D’après France Bleu Orléans, le parquet aurait ouvert « une enquête préliminaire pour suspicions d’homicides involontaires ». Toujours selon la radio, les personnes décédées pourraient avoir présenté des signes de maigreur, de déshydratation, des traces violettes. Des familles auraient aussi témoigné de ce qui pourrait être assimilé à un manque ou une absence de soins. Selon France Bleu, l’une des résidentes décédées avait 98 ans.

Hôpital privé sans but lucratif, l’Hôpital Saint-Jean de Briare comprend un service de médecine, un service de soins de suite et de réadaptation et un service d’hébergement avec une maison de retraite médicalisée qui comprend 65 lits.