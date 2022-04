Une longue et douloureuse mise à mort filmée par ses tortionnaires. C’était dans la nuit du 2 au 3 mars 2019 à Lyon. Deux jours après, le corps d’Ahmed Kourak a été découvert dans un appartement en plein cœur des pentes de la Croix-Rousse, alors que l’un de ses amis, ayant subi le même type de sévices, est parvenu à s'échapper. Combien de temps l’Algérien de 28 ans a-t-il agonisé avant de succomber à une hémorragie méningée, comme l’ont conclu les experts ? Et pour quels motifs a-t-il été tué ?

Ce lundi, trois accusés de nationalité algérienne comparaîtront devant la cour d’assises des mineurs pour « meurtre précédé d’actes de torture ou de barbarie et violences volontaires » tandis qu’un quatrième individu, suspecté d’avoir tourné la vidéo, doit être jugé au mois de mai devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.

Les premiers, prétendant être âgés de 16 et 17 ans au moment des faits, ont été interpellés quelques jours plus tard à Valence en Espagne, où ils ont été pris en flagrant délit de fraude dans le métro. Le dernier, âgé de 15 ans, qui s’était caché aux Pays-Bas, est finalement revenu à Lyon, où il a été reconnu et appréhendé par la seconde victime rescapée. Depuis leurs déclarations ont varié. Le mobile reste flou. Les liens qui unissaient les protagonistes aussi. Ahmed Kourak, condamné peu de temps après son arrivée en France à des peines de prison ferme pour vols aggravés et violence, connaissait ses agresseurs. Ils étaient originaires comme lui de la région de Mostaganem.

Une histoire de téléphone comme mobile ?

« Ce que l’on veut, c’est la manifestation de la vérité », tonne Jean-Baudoin Shibaba Kakela, avocat de la famille de la victime. Dans les rangs des parties civiles, personne ne croit aux maigres explications avancées par les accusés. Une histoire de portable volé ou emprunté. « Comment un être humain peut-il torturer et tuer quelqu’un pour un simple téléphone ? », s’interroge l’avocat. Car l’Algérien a subi un véritable calvaire pendant plusieurs heures. L’homme a été traîné en laisse par ses bourreaux, ligoté avec du scotch. Ses poings et ses pieds ont été entravés par des chaînes alors qu’on lui infligeait 74 coups de couteau et qu’on lui tailladait le visage.

« Aujourd’hui, la famille veut comprendre pourquoi ils n’ont pas appelé les secours, ce qui aurait pu permettre à Ahmed Kourak de survivre. Comme si un téléphone portable avait plus de valeur qu’un être humain », souligne leur avocat. A la place, les bourreaux ont préféré fuir à l’étranger. Non sans avoir pris le soin de poster la vidéo sur Messanger et de l’envoyer aux proches de la victime.

« Des barbares qui ont voulu se faire un nom sur les réseaux sociaux »

« Cela a eu des conséquences dramatiques pour les parents. Ils ont été contactés par des tiers assurant avoir reconnu leur fils sur les images, expose Jean-Baudoin Shibaba Kakela. En visionnant la vidéo, d’autres membres de la famille ont un choc. Il y a eu une cascade d’AVC, certains sont paralysés aujourd’hui. » Pour l’avocat, pas de doute, il s’agissait d’un « acté prémédité ». « Ce sont des barbares qui ont voulu se faire un nom sur les réseaux sociaux. Ils étaient parfaitement conscients de ce qu’ils faisaient. On les entend dire en algérien que si la police tombe sur cette vidéo, ils savent que ça va mal finir pour eux », poursuit-il déplorant que les débats se tiennent à huis clos. « Ils ont voulu eux-mêmes faire la publicité de cette vidéo, il aurait été bien d’en tenir compte », argumente-t-il.

Contactés par 20 Minutes, les avocats de la défense n’ont pas répondu à nos sollicitations. Le verdict est attendu vendredi 15 avril.