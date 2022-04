A la cour d’assises spéciale de Paris,

Malgré la déformation robotique de sa voix, l’émotion transparaît aisément : « J’ai pensé aux victimes et aux familles des victimes. J’ai pesé le pour et le contre, et je me suis que je préférais donner ma vie plutôt que de cautionner l’assassinat d’autres personnes ». Sept ans après les attentats du 13 novembre 2015, Sonia* ne regrette « rien » de son sacrifice. « Témoin providentiel » pour les enquêteurs de la Sous direction antiterroriste (SDAT), cette mère de famille de 48 ans est celle qui a permis de mettre un terme aux projets mortifères de la cellule terroriste franco-belge.

Protégée par un statut spécial, modifié en 2016 par décret, Sonia a mis sa vie entre parenthèses et a dû abandonner son identité. Un bouleversement qu’elle était loin de mesurer lorsqu’elle a contacté le numéro vert, le 16 novembre 2015, mis en place par les autorités après les attaques de Paris et Saint-Denis. Interrogée anonymement et à distance ce vendredi par la cour d’assises spéciale, cette ancienne bénévole aux Restos du cœur a fait le récit surréaliste de sa rencontre avec le djihadiste le plus recherché d’Europe à l’époque : Abdelhamid Abaaoud.

« Abdelhamid, tu es vivant ! »

Comme de nombreux Français le soir du 13 novembre 2015, Sonia regarde le match de foot qui oppose les Bleus aux Allemands. Hasna, jeune femme rencontrée il y a plusieurs années lors d’une de ses maraudes et en rupture familiale, vit alors chez elle. Lorsqu’un « flash info » évoque les premiers attentats, la réaction de sa protégée choque Sonia : « Elle est passée devant la télévision en disant que c’était des mécréants, que c’était normal ». Le lendemain, tout s’accélère. Hasna reçoit un coup de téléphone d’un numéro provenant de l’étranger. « Elle était surexcitée », se souvient la témoin. L’homme au bout du fil explique à Hasna que son cousin a « des problèmes » et qu’elle doit « le récupérer ». Interrogée par Sonia à son sujet, la jeune femme lui explique qu’il s’agit de « son petit-cousin de 17 ans » et qu’il se « trouve à la rue ».

Hasna se tourne vers Sonia et son compagnon et leur demande s’ils peuvent l’accompagner pour aller le chercher. « J’ai été prise par les sentiments », justifie la témoin, qui accepte de l’amener en voiture. Le point de rendez-vous, fixé aux alentours d’Aubervilliers, est flou. Les indications données à Hasna par téléphone changent, et le trio finit par atterrir à proximité d’une zone végétalisée le long d’une route. « J’ai vu sortir un homme d’un buisson, et Hasna a dit en le voyant : "Abdelhamid, tu es vivant !" ». S’engage alors une conversation qui va changer le cours de l’enquête pour les autorités, persuadées que d’autres attaques sont en préparation.

« J’ai pensé à ma famille, à mes amis »

« Il s’est approché, m’a serré la main. Aujourd’hui encore, je le regrette. Il a décliné son identité, a dit qu’il avait participé aux attentats mais qu’il n’avait pas fini le travail », raconte Sonia. « Les terrasses, c’est moi », lâche Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur de la cellule terroriste. « J’étais figée, écœurée », ajoute la témoin. Aux abois depuis leur fuite le soir du 13 novembre, Abaaoud et l’un de ses complices, qui ont tous deux participé aux fusillades sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris, cherchent désespérément un point de chute. Hasna, cousine d’Abaaoud, s’engage à les aider. Sans rien montrer, Sonia et son conjoint sont pétris de peur. « J’ai pensé à ma famille, mes voisins, aux amis. Je me suis dit que je pouvais pas mettre tout le monde en danger. On a très mal dormi cette nuit-là », poursuit la témoin, le visage camouflé derrière une ombre.

Au lendemain de sa rencontre avec Abaaoud, la Francilienne décide de contacter les autorités : « On a dû attendre des heures avant qu’Hasna ne parte de l’appartement. Quand j’ai appelé le numéro vert, j’ai expliqué qui j’avais vu, qui j’avais rencontré. On ne m’a pas cru. J’ai été un peu menaçante en disant que j’allais aller dans le commissariat à côté de chez moi, puis j’ai été rappelée par la SDAT ». Entendu juste avant elle, un commissaire de police de l’antiterrorisme explique à la cour : « Son propos semblait confus, parfois désordonné, mais il a retenu immédiatement notre attention ». Pour les enquêteurs, deux hypothèses se dessinent. « La première voudrait qu’Abaaoud soit véritablement sur notre territoire, ce qui serait un cataclysme pour nos services et le signe d’un danger grave. La seconde, c’est celle d’un piège mis en place par l’Etat islamique pour nous attirer dans un guet-apens », détaille à la barre le policier.

Menace imminente et « pression extrême »

Convoquée le 16 novembre pour une audition, Sonia livre toutes les informations dont elle dispose. En parallèle du dispositif de surveillance déployé autour d’Hasna, qui remue ciel et terre pour trouver un logement pour Abaaoud, les policiers conseillent à Sonia de faire parler la jeune femme. « Ils m’ont dit de la faire boire, ce que j’ai fait, et ça a marché », souligne la témoin. En confiance, Hasna révèle finalement à celle qui l’héberge les cibles envisagées par son cousin et la date retenue par les terroristes pour agir : le 19 novembre. Sonia finit même par récupérer l’adresse de la planque dégotée rue du Corbillon, à Saint-Denis, pour accueillir Abaaoud et son complice. Elle rappelle l’antiterrorisme, relate sa conversation avec la cousine du terroriste et supplie les policiers d’agir au plus vite. La pression est « extrême » et les conditions d’intervention particulièrement difficiles pour les autorités.

L’enquêteur interrogé ce vendredi résume : « Le risque d’attentat est imminent. Il est impératif d’entraver ce projet. On sait qu’ils sont susceptibles d’avoir des armes lourdes, et surtout nous savons que nous avons à faire face à des soldats qui ont combattu en Syrie et ont assassiné 39 personnes en 12 minutes dans les rues de Paris quelques jours avant. Il n’y a aucune possibilité de reconnaissance des lieux en amont, il s’agit d’un squat, donc impossible d’avoir l’identité des habitants. Et l’immeuble n’est même pas répertorié au cadastre ». À 4h20 le 18 novembre 2015, l’ordre est finalement donné au Raid d’intervenir. L’assaut, confus et complexe, aboutira à la neutralisation d’Abaaoud, de son complice et d’Hasna, qui se trouvait avec eux dans l’appartement.

Depuis, Sonia explique qu’elle essaye « de réapprendre à vivre » mais rejette le statut de victimes des attentats : « Je me l’interdis, je ne veux pas prendre leur place. J’ai sacrifié ma vie, ma famille, mais je suis là (…). Je regretterai jamais ce que j’ai. Et si je devais le refaire, je le referais ».

* Son prénom a été modifié pour des raisons de sécurité