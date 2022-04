A la cour d’appel de Paris,

Il y avait comme une impression de déjà-vu, ce vendredi, lors du procès en appel d’Alain Schmitt, accusé de violences conjugales par la championne olympique, Margaux Pinot, avec qui il entretenait une relation depuis quatre ans. A l’image du procès en première instance, les deux anciens amants ont livré des versions diamétralement opposées des évènements de la nuit du 28 novembre 2021, sans jamais échanger un seul regard.

L’affaire avait pris une ampleur médiatique après la relaxe de l’entraîneur lors de son premier procès au tribunal de Bobigny, le 30 novembre dernier, faute de preuves. Le parquet avait fait appel de la décision. Pendant plusieurs semaines, la championne olympique et l’ancien membre de l’équipe de France de judo s’étaient livrés une bataille par interviews et conférences de presse interposées.

Ce vendredi, c’est devant une salle comble de la cour d’appel de Paris, remplie de journalistes et de soutiens, que l’homme de 43 ans comparaissait pour des violences ayant entraîné plus de dix jours d’ITT [Incapacité temporaire de travail]. La jeune femme de 28 ans, de son côté, s'est présentée à la barre en qualité de témoin.

« Je n’ai jamais levé la main sur Margaux »

Pendant près de trois heures, les deux ex-amoureux sont revenus sur leur relation « fusionnelle, destructrice », selon les termes de l’avocat général, et sur la nuit des faits. Ce soir-là, il est environ 2 heures du matin quand Alain Schmitt rejoint Margaux Pinot à son domicile du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), après une soirée alcoolisée avec des amis. Il s’agit de la dernière nuit des amoureux ensemble avant que l’entraîneur ne s’envole le lendemain pour Israël, où il doit prendre les rênes de l’équipe nationale féminine. Une dispute éclate entre les deux amants qui mêlent vie professionnelle au sein du club de l’Étoile sportive du Blanc-Mesnil et vie personnelle depuis 2017. Car si ce départ est un tremplin professionnel pour Alain Schmitt, il signe la fin de sa relation avec la jeune femme, mais aussi de sa casquette d’entraîneur.

Debout à la barre, polo vert moulant, Alain Schmitt revient sur le moment où son ancienne compagne « explose ». « Margaux était super énervée, elle m’a reproché de la laisser tomber », explique-t-il à propos de son ancienne compagne qu’il qualifie de « très destructrice pour elle-même et pour les autres ». La jeune femme se jette sur lui, les deux amoureux tombent et entament un combat au sol. Ils se cognent et roulent dans l’appartement pendant plusieurs minutes, relate l’entraîneur.

Interrogé par la présidente sur les blessures « particulières » et « marquantes » sur le visage de son ancienne compagne, le judoka jure qu’elles viennent des chocs contre des meubles ou des murs et assure qu’il n’a jamais « levé la main sur Margaux ». « C’est le fait qu’on se soit cogné au mur (…) C’est l’hématome qui a coulé », se justifie celui qui entraîne désormais les sélections nationales masculine et féminine de Bulgarie après l’annulation de son contrat en Israël.

« Si je ne m’étais pas enfuie, je pense que je serais morte »

Quelques minutes plus tard, la sportive, queue-de-cheval et chemisier bleu, s’avance à son tour devant la barre et livre une version radicalement différente. Lors de leur dispute, Alain Schmitt lui dit qu’il mettra « un point d’honneur à trouver quelqu’un (une judokate) en Israël qui (la) battra » et qu'elle est « destructrice », raconte Margaux Pinot. « Il me tire par les cheveux, me fait tomber hors du lit. Il se met à califourchon, il me donne des coups de poing », raconte-t-elle. La jeune femme se relève, tente de lui échapper en allant dans une autre pièce. A ce moment-là, il la rattrape et lui « claque la tête deux-trois fois sur le sol ». « Ensuite il va pour m’étrangler. Et là, je lui dis "Je t’aime ! Je t’aime ! On va se remettre ensemble". Et il me dit "Je te laisse deux minutes" », selon la jeune femme, qui explique avoir fait ça pour qu'il la laisse tranquille. Elle affirme ensuite avoir pris la fuite et s’être réfugiée chez une voisine.

Interrogée par la présidente sur la version donnée par son compagnon, Margaux Pinot « réfute » : « J’ai vécu la scène la plus horrible de ma vie. Si je ne m’étais pas enfuie, je pense que je serais morte sous les coups (…) Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que j’ai su me protéger. En tout cas, il m’a donné des coups, c’est certain ».

Incohérences et changements de versions

Puis les avocats d’Alain Schmitt interviennent pour souligner les incohérences et les changements dans la version donnée par Margaux Pinot. Les deux conseils de l’entraîneur l’interrogent notamment sur une photographie versée au dossier, montrant une mèche de ses cheveux, posée à côté d’une paire de ciseaux, sous-entendant qu’elle l’aurait coupé elle-même. La mèche, qui se trouvait par terre, a été prise et déplacée par la judokate Madeleine Malonga, justifie Margaux Pinot à la barre, expliquant que son amie, qui l’a épaulé dans les jours suivant les faits, avait pris une photo pour garder une preuve.

S’il regrette également « les explications évolutives » d’Alain Schmitt et de Margaux Pinot, l'avocat général, qui s’est basé « sur les lésions relevées sur les deux protagonistes », estime que la version de Margaux Pinot est « largement confirmée par les constatations médicales ». « Si on regarde les blessures, nous avons assez d’éléments pour reconnaître la responsabilité de monsieur Schmitt concernant les violences », ajoute le magistrat.

Une peine d’un an de prison avec sursis a été requise, comme en première instance. La décision sera rendue le 10 juin prochain.